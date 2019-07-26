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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.07.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

iPhone 11 gün sayıyor: İşte yayınlanan yeni videosu

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iPhone 11 gün sayıyor: İşte yayınlanan yeni videosu

Apple, yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 için gün sayıyor. Şirket, Eylül ayında yapacağı dev etkinlikte yeni telefonlarını görücüye çıkaracak; diğer yandan haftalar öncesinde iPhone 11'e ait bir video yayınlandı. Video, Apple'ın yeni oyuncaklarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor.

iPhone 11 serisi telefonlarla ilgili henüz çok bilgi bulunmasa da, bugünden internete sızan bazı görüntüler, yeni Apple telefonlarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Örneğin sızan fotoğraflara bakıldığında iPhone XS ve iPhone XS Max'in yenilenmiş modelleri üç adet arka kameraya sahip olduğu görülüyor.

Yeni eklenen sensör ultra geniş açılı çekim özelliğini getirecekken Smart Frame isimli bir özellik de kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Bu özellikle birlikte kullanıcılar standart fotoğraflar çektiği zaman geniş açılı sensör de bir adet fotoğraf çekecek. Bu sayede çerçeveleme işlemi gibi işlemler gerçekleştirilebilecek.

Şirkete yakın kaynaklar, Apple'ın bu yıl duyuracağı iPhone modellerinde Lightning portunu kullanmaya devam edeceği görüşünde. Yani bu yıl bu yönde büyük bir yenilik olmayacak. Ancak Apple'ın planlarında bu değişiklik bulunuyor ve kuvvetle muhtemel 2020 yılında duyurulacak iPhone modellerinin hemen hepsi USB-C portunu kullanacak.

Yayınlanan ilgili videoya ulaşmak için aşağıdaki YouTube bağlantısını kullanabilirsiniz.



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