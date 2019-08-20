iPhone 11 görünümlü Android telefon şaşkınlık yarattı
Apple'ın Eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019, bir yıla yakın bir süredir bekleniyor. Cihazların muhtemel özellikleri halihazırda internete sızarken, diğer yandan iPhone 11'e tıpatıp benzeyen sahte Android telefonun bu görüntüsü şaşkınlık yaratıyor.
Apple, iPhone serisini ilerleyen haftalarda yenileyecek. Kullanıcıların da merakla beklediği etkinlik gününden önce ise cihaza ait pek çok özellik belli olmuş durumda. Arka yüzünde üç kamerası bulunması beklenen iPhone 11 serisi telefonların konsept görüntüleri de yayınlanmış durumda. Ancak Android işletim sistemini kullanan, fakat görünümüyle iPhone 11'den farkı olmayan bir cihaz var ki gerçekten de cihazın sahte olduğunu anlamak oldukça güç.
Dış cepheden bakıldığında yeni iPhone'dan farksız görünüyor olsa da, cihazı açtığınızda Android işletim sistemi yüklü 'çakma' bir iPhone modeliyle karşılaşıyorsunuz. Yani yine Çinliler boş durmamış ve sahte bir iPhone modelini ortaya çıkarmış.
Donanımhaber editörü Erdi Özüağ'ın yakından incelediği sahte iPhone 11 bakın yakından nasıl görünüyor? İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.
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