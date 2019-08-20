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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.08.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

iPhone 11 görünümlü Android telefon şaşkınlık yarattı

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iPhone 11 görünümlü Android telefon şaşkınlık yarattı

Apple'ın Eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019, bir yıla yakın bir süredir bekleniyor. Cihazların muhtemel özellikleri halihazırda internete sızarken, diğer yandan iPhone 11'e tıpatıp benzeyen sahte Android telefonun bu görüntüsü şaşkınlık yaratıyor.

Apple, iPhone serisini ilerleyen haftalarda yenileyecek. Kullanıcıların da merakla beklediği etkinlik gününden önce ise cihaza ait pek çok özellik belli olmuş durumda. Arka yüzünde üç kamerası bulunması beklenen iPhone 11 serisi telefonların konsept görüntüleri de yayınlanmış durumda. Ancak Android işletim sistemini kullanan, fakat görünümüyle iPhone 11'den farkı olmayan bir cihaz var ki gerçekten de cihazın sahte olduğunu anlamak oldukça güç.

Dış cepheden bakıldığında yeni iPhone'dan farksız görünüyor olsa da, cihazı açtığınızda Android işletim sistemi yüklü 'çakma' bir iPhone modeliyle karşılaşıyorsunuz. Yani yine Çinliler boş durmamış ve sahte bir iPhone modelini ortaya çıkarmış. 

Donanımhaber editörü Erdi Özüağ'ın yakından incelediği sahte iPhone 11 bakın yakından nasıl görünüyor? İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.

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