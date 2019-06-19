iPhone 11 geliyor, Lightning kablolara veda vakti
Apple'ın Eylül ayında duyurması planlanan yeni telefonları, pek çok yenilikle birlikte gelecek. Ancak cihazlarla ilgili en önemli değişiklik lightning yuvasının kaldırılması olacak. Bunun yerine şirket, daha yaygın bir hale gelen USB-C standardını iPhone'lara getirmeyi planlıyor.
Peki USB-C portu iPhone'lar için ne avantajlar sağlayacak? Öncelikle USB-C bant genişliği anlamında mevcut Lightning bağlantısı ile kıyaslandığında çok daha sağlam bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak kullanıcılar, farklı konektör ve bağlantı karmaşasından kurtulmuş olacak. Mesela, bir arkadaşınız Android telefon sahibiyse onun şarj aletinden de faydalanabileceksiniz.
Tabii ki bu Android cihazın da USB-C desteğine sahip olması şartıyla. Böylece iPhone ve Android cihazlar arasındaki yıllardır süregelen kopukluk sona ermiş olacak.
USB-C daha fazla hız anlamına da geliyor. USB 3.1 standardı çoğu yeni USB-C cihaza güç sağlıyor. Bu standart 10 Gbps veri transfer oranı ve 100 W güç sağlama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Lightning bağlantısı ise USB 2.0 standardındaki gibi yalnızca 480 Mbps hız sunuyor.
Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone modellerinde bu değişimin görüleceğini düşünürken, karşıt görüşte olanlar da var. USB-C değişikliğine katılmakla birlikte bu görüş, Apple'ın bu yıla böylesi büyük bir değişikliği yetiştiremeyeceğini ve bu yeniliğin seneye sarkacağını savunuyor.
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