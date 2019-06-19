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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriTeknoloji iPhone 11 geliyor, Lightning kablolara veda vakti
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Teknoloji
DHA
19.06.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

iPhone 11 geliyor, Lightning kablolara veda vakti

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iPhone 11 geliyor, Lightning kablolara veda vakti

Apple'ın Eylül ayında duyurması planlanan yeni telefonları, pek çok yenilikle birlikte gelecek. Ancak cihazlarla ilgili en önemli değişiklik lightning yuvasının kaldırılması olacak. Bunun yerine şirket, daha yaygın bir hale gelen USB-C standardını iPhone'lara getirmeyi planlıyor.

Peki USB-C portu iPhone'lar için ne avantajlar sağlayacak? Öncelikle USB-C bant genişliği anlamında mevcut Lightning bağlantısı ile kıyaslandığında çok daha sağlam bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak kullanıcılar, farklı konektör ve bağlantı karmaşasından kurtulmuş olacak. Mesela, bir arkadaşınız Android telefon sahibiyse onun şarj aletinden de faydalanabileceksiniz.

Tabii ki bu Android cihazın da USB-C desteğine sahip olması şartıyla. Böylece iPhone ve Android cihazlar arasındaki yıllardır süregelen kopukluk sona ermiş olacak.

USB-C daha fazla hız anlamına da geliyor. USB 3.1 standardı çoğu yeni USB-C cihaza güç sağlıyor. Bu standart 10 Gbps veri transfer oranı ve 100 W güç sağlama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Lightning bağlantısı ise USB 2.0 standardındaki gibi yalnızca 480 Mbps hız sunuyor.

Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone modellerinde bu değişimin görüleceğini düşünürken, karşıt görüşte olanlar da var. USB-C değişikliğine katılmakla birlikte bu görüş, Apple'ın bu yıla böylesi büyük bir değişikliği yetiştiremeyeceğini ve bu yeniliğin seneye sarkacağını savunuyor. 

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