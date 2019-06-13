iPhone 11 geliyor, en bomba özelliği bakın neymiş?
Apple, Eylül ayında yeni telefonlarını ortaya çıkaracak. İsmi henüz bilinmese de iPhone XS serisinin ardından iPhone XI yani iPhone 11 adıyla gelmesi beklenen yeni Apple telefon serisinin en dikkat çekecek özelliği ise Night Sight olacak. Peki nedir bu özellik, ne işe yarayacak?
Henüz kesinleşmese de, Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone'larda Night Sight adında yeni bir özellikle geleceği konuşuluyor. Bu özel mod, aslında telefonlarda ilk kez kullanılmıyor. Google Pixel telefonlarda bulunan bu özellik sayesinde yapay zeka, karanlık fotoğrafları düzenliyor ve ortaya çok daha iyi ve ışık almış görüntüler çıkıyordu. iPhone 11'deki bu özel modun da gece çekimlerinde çok da başarılı sonuçlar elde edemeyen iPhone'ların 'kaderini' değiştireceği düşünülüyor.
Apple'ın yeni iPhone'larda özellikle de kamera tarafında pek çok yenilik yapacağı sanılırken, şirkete yakın kaynaklardan Max Weinbach'in iddiasına göre gece modu otomatik açılacak. Düşük ışık tespit ettiği anda iPhone'lar bu özel modu kullanacak. Yani bu modun kullanımı kullanıcıya manuel olarak bırakılmayacak.
Bu noktada akıllara daha önemli bir soru geliyor: Night Sight modu mevcut iPhone'lara da gelir mi? iPhone XS, iPhone XS Max ve hatta iPhone XR'da bu modu kullanabilecek miyiz? Bu soruların yanıtları henüz yok; ancak mod olarak gelecek bir özelliğin mevcut iPhone modellerine gelme ihtimali elbette var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle