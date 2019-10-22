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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.10.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

iPhone 11 düşük ışıkta nasıl fotoğraf çekiyor?

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iPhone 11 düşük ışıkta nasıl fotoğraf çekiyor?

Apple, yeni iPhone serisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunulan yeni iPhone modellerinden iPhone 11, çift kamerası ile öne çıkarken, en çok merak edilen nokta ise gece çekimlerinde nasıl bir sonuç ortaya koyduğu...

Apple'ın yeni iPhone modelleri içinde en uygun fiyata sahip olan iPhone 11, fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda da adından söz ettirecek bir telefon. Çift arka kameraya sahip olan cihazın gece çekimlerindeki görüntü kalitesi ise oldukça merak ediliyor. MacWorld'de yayınlanan bir makalede Google Pixel 4 ile gece çekimlerinde kıyaslanan iPhone 11, son derece karanlık ortamlarda dahi hayli iyi görüntüler elde edebiliyor. 

Fotoğrafın doğal karanlığını kaybetmeden detaylı bir çekim yapabilen iPhone 11, bu anlamda gece çekimlerinin üstesinden başarıyla geliyor. Şimdi Google Pixel 4 ile iPhone 11'in gece çekimlerini karşılaştıralım aralarındaki farklı görelim:

iPhone 11 düşük ışıkta nasıl fotoğraf çekiyor

iPhone 11, bal kabağının gölgeleriyle daha iyi bir iş çıkarıyor; ancak bu iki görüntü yan yana getirildiğinde Pixel 4 önde...

iPhone 11 düşük ışıkta nasıl fotoğraf çekiyor

Bu görüntüde ise çizgi romanların loş ortamda çekilen görüntüleri karşınızda... Bu noktada iPhone 11'in daha iyi bir sonuç elde ettiğini söylemek mümkün...

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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