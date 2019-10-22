iPhone 11 düşük ışıkta nasıl fotoğraf çekiyor?
Apple, yeni iPhone serisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunulan yeni iPhone modellerinden iPhone 11, çift kamerası ile öne çıkarken, en çok merak edilen nokta ise gece çekimlerinde nasıl bir sonuç ortaya koyduğu...
Apple'ın yeni iPhone modelleri içinde en uygun fiyata sahip olan iPhone 11, fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda da adından söz ettirecek bir telefon. Çift arka kameraya sahip olan cihazın gece çekimlerindeki görüntü kalitesi ise oldukça merak ediliyor. MacWorld'de yayınlanan bir makalede Google Pixel 4 ile gece çekimlerinde kıyaslanan iPhone 11, son derece karanlık ortamlarda dahi hayli iyi görüntüler elde edebiliyor.
Fotoğrafın doğal karanlığını kaybetmeden detaylı bir çekim yapabilen iPhone 11, bu anlamda gece çekimlerinin üstesinden başarıyla geliyor. Şimdi Google Pixel 4 ile iPhone 11'in gece çekimlerini karşılaştıralım aralarındaki farklı görelim:
iPhone 11, bal kabağının gölgeleriyle daha iyi bir iş çıkarıyor; ancak bu iki görüntü yan yana getirildiğinde Pixel 4 önde...
Bu görüntüde ise çizgi romanların loş ortamda çekilen görüntüleri karşınızda... Bu noktada iPhone 11'in daha iyi bir sonuç elde ettiğini söylemek mümkün...
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