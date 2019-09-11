iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max tanıtımı yapıldı.. İşte yeni iPhone'ların fiyatları ve özellikleri
Merakla beklenen iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max tanıtımı yapıldı ve yeni telefonların özellikleri duyuruldu. Türkiye'de iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max fiyatları ne kadar olacak sorusu merak konusu olurken, henüz bu telefonların Türkiye'deki satış fiyatı açıklanmadı. Peki iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'ın özellikleri nelerdir?
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıtıldı.
Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Apple'ın yeni modelleri 699, 999 ve 1099 dolardan satışa sunulacak. Telefonların Türkiye satış fiyatları ise henüz bilinmiyor.
APPLE ARCADE
Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.
APPLE TV PLUS
Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.
APPLE iPHONE 11
Ve milyonlarca kişinin bekleyişi sona erdi, iPhone 11 görücüye çıktı.
Tasarımsal olarak iPhone XR ile hemen hemen aynı görünen altı farklı renge sahip telefon, sadece arkasındaki çift kameraya ev sahipliği yapan geniş kamera modülüyle fark yaratıyor.
Burada karşımıza geniş açı ile ultra geniş açı kamera çıkıyor. Her iki kamerası da 12 megapiksel olan telefon, burada özel bir gece modu da taşıyor.
Evcil hayvanlar için yeni portre modu ve High Key Mono efektini getiren telefon, saniyede 60 kare 4K video çekebiliyor.
TrueDepth kamera sistemimde güncellenmiş 12 megapiksel kamera yer alan model, ön kamerasıyla yavaş çekim video da çekebiliyor.
Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.
iPhone 11'de A13 Bionic işlemci yer alıyor.
Su geçirmeyen bir gövdesi bulunan telefon, genel olarak kameraya odaklanıyor ve pazarda devrim yapmıyor.
Tüm iPhone 11 modellerinde ekranda yer alan çentik, önceki iPhone cihazlarına kıyasla biraz daha küçüldü. Böylece daha az alan kaplaması sağlandı ve kullanılabilir ekran alanı arttırılmış oldu. Yine aynı şekilde her üç iPhone’da da FaceID gibi özellikleri kullanmamızı sağlayan TrueDepth sensörleri, bu çentiğin içerisinde yer alıyor.
iOS 13 ile çıkan modelin 699 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor. Modelin Türkiye fiyatı henüz belli olmuş değil.
Telefonlar için Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, (PRODUCT)RED (Kırımızı), Beyaz renk seçenekleri sunuluyor.
iPHONE 11 PRO VE iPHONE PRO MAX
iPhone 11 Pro’da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki cihazın da piksel yoğunluğu 458 ppi değeriyle aynı düzeyde.
iPhone 11 Pro ve Pro Max, yüksek çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu bulunan True Tone OLED ekran panelleriyle birlikte geliyor. Haptic Touch özelliğine de sahip olan ekranlar 1200 nit parlaklığı destekliyor. Super Retina XDR ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip. iPhone 11 Pro 5,8 inç ile yeni modellerin en küçük üyesi iken, iPhone 11 Pro Max 6,5 inç ile en büyük üyesi konumunda.
Modeller için sunulan renk seçenekleri ise Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili olarak görünüyor.
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, birebir aynı olan 3 arka kamera lensine sahip.
Arka kameradaki sensörlerin tümü 12 MP çözünürlüğe sahip. Ancak her bir sensör farklı amaçlarla kullanılıyor.
Arka kamera sensörlerinden birisi geniş açılı lense sahip. Diğer sensör ana kamera görevi görürken, üçüncüsü ise bokeh efekti için derinlik sağlamaya yarıyor.
iPHONE 11 PRO VE iPHONE 11 PRO MAX FİYATLARI
Kutusundan iOS 13 ile çıkacak telefonların açıklanan fiyatları 5,8 inç için 999 dolar, 6,5 inç içinse 1.099 dolar seviyesinde yer alıyor.
Telefonların Türkiye fiyatları ise henüz bilinmiyor.
Kamera
Üçlü 12 MP Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar
Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
Geniş: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.0 diyafram
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kata kadar dijital zoom
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Geniş ve Telefoto)
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
%100 Focus Pixels (Geniş)
Gece modu
Otomatik Ayarlamalar
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kata kadar dijital zoom
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
Süje takibi özellikli QuickTake video kaydı
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoları oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
TrueDepth Kamera
12 MP kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Face ID
TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
Cellular ve Wireless
Model A2215*
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Model A2218*
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Tüm modeller
4x4 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE4
2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0 wireless bağlantı teknolojisi
Uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant çipi
Okuyucu modu özellikli NFC
Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar
Konum
Yerleşik GPS/GNSS
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro lokasyon
Görüntülü Arama5
Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama
Sesli Arama5
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi‑Fi üzerinden arama4
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Uzamsal ses çalma
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı
Video Oynatma
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision ve HDR10 içerikler için Yüksek Dinamik Aralık
Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)6
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