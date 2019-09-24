iPadOS yayınlandı! İşte gelen tüm yenilikler

Apple, iPadOS güncellemesini, iOS 13 güncellemesinden günler sonra kullanıcılara sundu. iOS 12.4.1 güncellemesi yüklü iPad'lere saat 20:00 itibarıyla indirilebilen güncelleme, yaklaşık 2 GB'lık bir kurulum dosyasına sahip. Güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek cihazınıza kurabilirsiniz. Güncelleme öncesinde iPad'inizin iCloud veya iTunes üzerinden bir yedeğini almanızı öneriyoruz. Peki iPadOS güncellemesi ile birlikte iPad'lerde neler değişecek?

iOS’ten ayrılan yeni işletim sistemi çoklu pencere desteği ile geliyor. Artık aynı uygulamanın birden fazla penceresi açık olabilecek. Pencereler sabitlenebildiği gibi boyutu da ayarlanabilecek.





iOS 13’te olduğu gibi iPadOS’ta da Karanlık Mod karşımıza çıkıyor. Ayrıca özel yazı tipleri de güncellemenin bir parçası.

Split View tarafının da güncellendiği yeni işletim sistemiyle aynı uygulama üzerinde aynı anda birden fazla dosya ve belge ile çalışmak mümkün hale geliyor. Slide Over’daki uygulamaları da hızlıca görüp geçiş yapmak mümkün.







Ana ekran düğmesi bulunmayan modellerdeki ekran altı imleci artık daha yetenekli. Uygulamalar arası geçiş, ana ekrana geçme ya da çoklu görev ekranına geçiş bu imleç ile daha kolay hale geldi.

Yeni güncellemeyle birlikte iPad modelleri resmi olarak SD kartları ve USB bellekleri destekler hale geldi. Artık yedekleme yapmak, dosya taşımak ya da düzenlemek çok daha kolay. Özellikle iş odaklı kullanımlarda bu özelliğin oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz.





Dosyalar uygulaması, iPadOS ile sunulan iCloud Drive dosya paylaşım desteği sayesinde daha iyi bir hale geliyor. Erişimi olan herkes, paylaşılan dosyayı iCloud Drive’da görebiliyor ve her zaman en yeni sürümüne erişebiliyor.

Yazılı içerikler için tek parmakla yazma özelliği de yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. iPad klavyesini pop-up görünüme çevirmek mümkün.





20 milisaniyelik Apple Pencil tepkime süresi de yeni güncellemeyle birlikte 9 saniyeye kadar düşüyor. Ayrıca kullanıcılar Apple Pencil’ı ekranın köşesinden kaydırarak web sayfalarının, belgelerin veya maillerin tamamını işaretleyip gönderebiliyor.

Masaüstü gücünde tarama özelliğinin eklendiği Safari’de artık MacBook’larda kullanılan tüm klavye kısayollarını da kullanmak mümkün.

Siri de artık Dock üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Dock demişken, buradaki tasarımın da değiştiğini belirtelim. Artık çoklu görev ekranındaki herhangi bir içeriği Dock’a sabitlemek mümkün. Daha önceki sürümde yalnızca uygulamaların sabitlenebildiği Dock’a isterseniz Haritalar içindeki bir konumu bile sabitleyebilirsiniz.



iPadOS hangi iPad modellerine kurulabilecek?



PadOS’a Apple’ın resmi açıklamasına göre 12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 10,5 inç iPad Pro, 9,7 inç iPad Pro, iPad (7. nesil), iPad (6. nesil), iPad (5. nesil), iPad mini (5. nesil), iPad mini 4, iPad Air (3. nesil) ve iPad Air 2 sürümleri yeni sürüme geçiş yapıyor.