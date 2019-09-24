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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

iPadOS yayınlandı! İşte gelen tüm yenilikler

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iPadOS yayınlandı! İşte gelen tüm yenilikler

Apple, Türkiye dahil dünya genelinde saat 20:00'de uzun zamandır beklenen iPadOS güncellemesini kullanıcılarıyla buluşturdu. Yaklaşık 2 GB'lık bir kurulum dosyasıyla gelen güncelleme ile birlikte iPad'lerde pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor. İşte güncelleme sonrası göze çarpan önemli yenilikler...

Apple, iPadOS güncellemesini, iOS 13 güncellemesinden günler sonra kullanıcılara sundu. iOS 12.4.1 güncellemesi yüklü iPad'lere saat 20:00 itibarıyla indirilebilen güncelleme, yaklaşık 2 GB'lık bir kurulum dosyasına sahip. Güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek cihazınıza kurabilirsiniz. Güncelleme öncesinde iPad'inizin iCloud veya iTunes üzerinden bir yedeğini almanızı öneriyoruz. Peki iPadOS güncellemesi ile birlikte iPad'lerde neler değişecek? 

iOS’ten ayrılan yeni işletim sistemi çoklu pencere desteği ile geliyor. Artık aynı uygulamanın birden fazla penceresi açık olabilecek. Pencereler sabitlenebildiği gibi boyutu da ayarlanabilecek.

iPadOS yayınlandı İşte gelen tüm yenilikler

iOS 13’te olduğu gibi iPadOS’ta da Karanlık Mod karşımıza çıkıyor. Ayrıca özel yazı tipleri de güncellemenin bir parçası.

Split View tarafının da güncellendiği yeni işletim sistemiyle aynı uygulama üzerinde aynı anda birden fazla dosya ve belge ile çalışmak mümkün hale geliyor. Slide Over’daki uygulamaları da hızlıca görüp geçiş yapmak mümkün.

iPadOS yayınlandı İşte gelen tüm yenilikler


Ana ekran düğmesi bulunmayan modellerdeki ekran altı imleci artık daha yetenekli. Uygulamalar arası geçiş, ana ekrana geçme ya da çoklu görev ekranına geçiş bu imleç ile daha kolay hale geldi.

Yeni güncellemeyle birlikte iPad modelleri resmi olarak SD kartları ve USB bellekleri destekler hale geldi. Artık yedekleme yapmak, dosya taşımak ya da düzenlemek çok daha kolay. Özellikle iş odaklı kullanımlarda bu özelliğin oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

iPadOS yayınlandı İşte gelen tüm yenilikler

Dosyalar uygulaması, iPadOS ile sunulan iCloud Drive dosya paylaşım desteği sayesinde daha iyi bir hale geliyor. Erişimi olan herkes, paylaşılan dosyayı iCloud Drive’da görebiliyor ve her zaman en yeni sürümüne erişebiliyor.

Yazılı içerikler için tek parmakla yazma özelliği de yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. iPad klavyesini pop-up görünüme çevirmek mümkün.

iPadOS yayınlandı İşte gelen tüm yenilikler

20 milisaniyelik Apple Pencil tepkime süresi de yeni güncellemeyle birlikte 9 saniyeye kadar düşüyor. Ayrıca kullanıcılar Apple Pencil’ı ekranın köşesinden kaydırarak web sayfalarının, belgelerin veya maillerin tamamını işaretleyip gönderebiliyor.

Masaüstü gücünde tarama özelliğinin eklendiği Safari’de artık MacBook’larda kullanılan tüm klavye kısayollarını da kullanmak mümkün.

Siri de artık Dock üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Dock demişken, buradaki tasarımın da değiştiğini belirtelim. Artık çoklu görev ekranındaki herhangi bir içeriği Dock’a sabitlemek mümkün. Daha önceki sürümde yalnızca uygulamaların sabitlenebildiği Dock’a isterseniz Haritalar içindeki bir konumu bile sabitleyebilirsiniz.

iPadOS hangi iPad modellerine kurulabilecek?

PadOS’a Apple’ın resmi açıklamasına göre 12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 10,5 inç iPad Pro, 9,7 inç iPad Pro, iPad (7. nesil), iPad (6. nesil), iPad (5. nesil), iPad mini (5. nesil), iPad mini 4, iPad Air (3. nesil) ve iPad Air 2 sürümleri yeni sürüme geçiş yapıyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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