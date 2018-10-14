iPad'lerden kulaklık girişi kaldırılıyor, tasarım inceleşiyor!
Yeni iPad Pro'yla ilgili pek çok bilgi sızıyor; ancak bunlardan en çok dikkat çekeni şüphesiz standart 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılması neticesinde yeni iPad Pro'ların çok daha ince bir tasarıma sahip olacak olması...
MacRumors'un haberine göre yeni nesil iPad Pro'larda 3.5 mm kulaklık jakı yer almayacak. Bu her ne kadar kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanmayacak bir haber olsa da sürpriz olmadığı bir gerçek. Şirketin zaten eninde sonunda böyle bir hamle yapması bekleniyordu.
Haberde ayrıca iPad Pro'nun 5.9 mm kalınlığı ile önceki modelden daha ince olacağı belirtiliyor. Hatırlatmak gerekirse şu an piyasadaki mevcut 10.5 inçlik iPad Pro modeli 6.1 mm kalınlığa sahip. Ayrıca yeni nesil tabletin Face ID teknolojisi, kenardan kenara ekran, yeniden tasarlanmış gövde ve USB-C girişi gibi önemli özelliklere sahip olması bekleniyor.
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