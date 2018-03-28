iPad uyumlu kalem: Logitech Crayon

Apple'ın eğitime verdiği önemi kanıtlar nitelikteki cihazı yeni uygun fiyatlı iPad'in tanıtılmasıyla birlikte Logitech de kendi ürünlerini tanıttı. Apple ile ortak çalışan Logitech, yeni uygun fiyatlı kalemi Logitech Crayon'ı ortaya çıkardı. Kalemin yanında bir de klavyeli özel iPad kılıfı da geldi. Bundan böyle Logitech'in bu ürünleri, Apple'ın eğitim portföyündeki cihazlarla kullanılabilecek.

Söz konusu kalem ve klavyeli kılıf, bu yazdan itibaren ABD'de satışa sunulacak. Kalemin fiyatı ise 49 dolar. Apple Pencil'ın Türkiye'deki fiyatı ise 479 TL. Logitech Crayon'ın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor. Ek bilgi olarak, bu ürünler, sadece Apple'ın eğitim mağazasından satışa sunulacak.