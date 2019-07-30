iPad Pro'ya dişli rakip: Samsung Galaxy Tab S6 ortaya çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Galaxy Tab S6 adını taşıması beklenen yeni tabletin ilk görüntüleri de internete sızmış durumda. iPad Pro için dişli bir rakip olması beklenen cihaz bakın nasıl görünüyor, hangi özelliklerle geliyor?
Samsung'un uzun bir bekleyişin ardından tanıtmayı planladığı yeni tableti gün yüzüne çıktı. Galaxy Tab S6'nın ön ve arka yüzünün net bir şekilde görüldüğü fotoğraflarda cihazın çift arka kamerayla geldiği dikkat çekerken, ön kameranın yanında da bir sensörün bulunduğu göze çarpıyor.
Renk seçenekleri söz konusu olduğunda gri, pembe ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Tab S6, S Pen'e de yer veriyor. Tablet ile aynı renkte gelecek olan S Pen'in yeni özellik sahibi olup olmayacağı ise yine bilinmeyenler arasında.
Galaxy Tab S6'nın arka yüzünde AKG logosunun olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak kutusunda AKG kulaklıkların olacağını ön görebiliriz.
Galaxy Tab S6'nın bilinen teknik detayları arasında ise, Snapdragon 855 işlemci, 6 GB Ram, 128 GB depolama alanı, 6840 mAh batarya ile Wi-Fi ve LTE seçenekleri yer alıyor.
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