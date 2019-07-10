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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

iPad Pro ve Mac ailesiyle hayat buldu, yaz tavsiyelerinde bulundu

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iPad Pro ve Mac ailesiyle hayat buldu, yaz tavsiyelerinde bulundu

Meksika’da insanların tanımadığı kişilere seslenmek için kullandığı terim El Pancho, Pomus Creative ve Papier Atelier ellerinde eğlenceli bir karaktere dönüştü ve hazırlanan stop motion kısa film ile yaz için tavsiyeler vermek için hayatımıza girdi.

İçerik ve prodüksiyon hizmeti veren kreatif yapım şirketi Pomus Creative ortaklarından Ediz Anavi 7 yıldır stop-motion ve live action alanlarında içerik üretiyor. "Kağıttan her şey" mottosuyla yola çıkan Papier Atelier ortağı Türker Akman 2012 yılından bu yana eşi Deniz ile beraber kağıttan heykeller, enstelasyonlar, film dekorları ve karakterler ortaya çıkarıyor. İki yaratıcı profesyonelin yazı nasıl eğlenceli bir hale getiririz diye düşünürken ortaya çıkardığı senaryoda, elle kesilip biraraya getirilen El Pancho karakteri kendi yaza hazırlık metodlarını stop motion kısa film ile paylaşıyor.

iPad Pro ve Mac ailesiyle hayat buldu, yaz tavsiyelerinde bulundu

El Pancho karakteri geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri Meksika gezisinde kafalarında şekillenen bir karakter; insanların tanımadığı kişilere seslenmek için kullandığı terim bizdeki, “ Kardeş, bir bakar mısın ? ” söyleminin karşılığı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaz için eğlenceli bir video hazırlamak isteyen Ediz ve Türker "Yazın gelişine nasıl hazırlanırız?”, "Yazı nasıl eğlenceli bir hale getiririz?" diye düşünürken böyle bir senaryo ortaya çıkarmışlar.

El Pancho kimdir?

El Pancho, maço görünümünün altında içten ve sevecen bir karakter. Bu videoda, yaz için hazır olmadığını düşünen bizleri yaza hazırlamayı kendine görev edinmiş.

Pomus Creative ve Papier Atelier tarafından hazırlanan eğlenceli Stop Motion kısa film “El Pancho” iPad Pro ve Apple Pencil ile tasarlandı, MacBook Pro ile çekildi ve iMac ile yayına hazır hale geldi.

iPad Pro ve Mac ailesiyle hayat buldu, yaz tavsiyelerinde bulundu

"Tasarım aşamasında iPad Pro ve Apple Pencil ile Procreate çizim programı üzerinde çalıştık. Karakterin detayları ve genel havası bu şekilde ortaya çıktı. Uygulamaya geçmeden önce sahneleri ve karakteri bire bir boyutlarda görmek istedik. Bunun için Sketch Up Viewer ile tüm çalışmaları AR teknolojisi kullanarak masamızın üzerinde görüntüledik. İlk defa denediğimiz çok kullanışlı bir teknikti bu.” Türker Akman, Papier Atelier

"Çekim sırasında Macbook Pro ile Dragonframe uygulamasını kullandım. Dragonframe; kameranın karşısında yapılan her türlü hareketi bilgisayarınıza canlı olarak aktaran bir stop-motion animasyon programı.” Ediz Anavi, Pomus Creative

Tasarım aşamasında daha önceki çalışmalarında, önce kağıt üzerinde çizimlerini yapıp sonrasında bu çizimleri bilgisayara aktararak ilerleyen Türker Akman, iPad Pro ve Apple Pencil sayesinde hem kağıtta çiziyormuş gibi rahat çizimler yapıp hem de bunları diğer programlarda kullanabilmek için anında aktarabilmeye başladığını ve bu sayede çalışmalarının verim ve hızının arttığını belirtiyor ve düzeltme yapabilme imkanı, renk seçeneklerinin de kağıt kaleme kıyasla çok fazla olmasının ayrıştırıcı sebepler olduğunu ekliyor.

Videonun post prodüksiyonu için iMac kullanımını tercih eden Ediz Anavi çekim süresince elde edilen yüklü fotoğraf verisini rahat ve hızlı bir şekilde editledi. Ayrıca 27inch bir ekranda yüksek performansta edit yapmanın süreci hızlandırdığını ekliyor.

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