iPad Pro bükülüyor mu?
Apple'ın iPhone 6 ile yaşamaya başladığı bükülme sorunu iPad Pro ile tekrar gündeme geldi.
Teknoloji devi Apple'ın yeni çıkardığı modeli iPad Pro ile ilgili bükülme şikayetleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak 2014 yılında satışa sunulan iPhone 6 modelinde görülen bükülme sorunu iPad Pro'da tekrar yaşanıyor.
4 sene öncesinde görülen bükülme sorunu gelen yeni modelin alüminyüm kasasının güçlendirilmesiyle çözülmüştü. 2018 yılında satışa sunulan ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken İPad Pro'da görülen bükülme sorununu çözemeyen Apple, sorun yaşanan cihazların isterseniz para isterseniz ürün değişimi yapabileceğini açıkladı.
Apple’ın eski Pazarlama Müdürü Michael Gartenberg'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Gartenberg bükülme sorunu yüzünden iPad Pro’yu iade ettiğini ve Apple’ın marka değerinin zedelendiğini söyledi.
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