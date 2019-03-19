iPad Mini geri döndü! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatları
Apple, dün yeni iPad Air ve iPad Mini tabletleriyle sürpriz bir şekilde kullanıcıların karşısına çıktı. Uzun zamandır konuşulan yeni iPad Mini modeli nihayet karşımıza çıktı. Apple Pencil desteğini de arkasına alan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor? Türkiye fiyatları ne oldu?
Apple, sürpriz bir hamleyle herhangi bir özel etkinlik düzenlemeden yeni iPad Air ve iPad Mini modellerini görücüye çıkardı. Her iki cihazın önceki modellere göre en büyük farkı ise Apple Pencil desteği sunuyor olmaları. Gümüş, uzay grisi ve altın renk olmak üzere üç farklı renkli modeli bulunan yeni iPad Mini, A12 Bionic işlemciyle geliyor ve performans bazında bir önceki iPad Mini'ye kıyasla yüzde 70 oranında daha hızlı çalışıyor. Söz konusu işlemciyle birlikte cihaz AR yeteneklerine artık sahip.
Home butonunu bu modelde kaldırmayan Apple, Face ID yerine kullanıcıların yine Touch ID ile yola devam etmelerini istemiş. 7.9 inç'lik ekranıyla gelen ve 1536x2048 piksel ekran çözünürlüğü sunan yeni iPad Mini, 2 GB RAM'le geliyor. Depolama kapasitesi olarak yeni iPad Air'lerde olduğu gibi 64 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.
Arka yüzünde 8 megapiksel kamera bulunan yeni iPad Mini, f/2.4 diyafram aralığına sahip 32mm'lik kamera kullanıyor. Bu arada yeni iPad Mini'nin arka kamerasının otofokus desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım. Cihazın ön yüzünde ise 7 MP kamera kullanılmış.
10 saate kadar batarya ömrü sunan yeni iPad Mini'nin fiyatlarına gelince:
Türkiye’de 2.799 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan yeni iPad mini 64 GB‘ın, 256 GB‘lık sürümü ise 3.899 TL olarak açıklandı. WiFi + Hücresel 256 GB’lık modelin fiyatı ise 4.899 TL olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle