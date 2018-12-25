iPad Mini 5'in kılıfı ilk kez görüntülendi
Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni minik tableti iPad Mini 5'e ait kılıf ortaya çıktı.
Apple'ın Spring Forward etkinliğinde duyurması beklenen yeni minik tableti iPad Mini 5'i henüz gören yok; ancak cihazın kılıfı şimdiden internete sızdı bile. 9.7 inç'lik bir ekranla satışa sunulması planlanan iPad Mini 5'in görüntülenen kılıfı, yeni cihazla ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Örneğin 3.5mm kulaklık girişinin bu cihazda da bulunacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra cihazda yeni iPad Pro modellerinde olduğu gibi lightning girişinin yerini USB Type-C'nin alması bekleniyor.
Ancak iPad Mini 5'te Face ID teknolojisinin kullanıp kullanılmayacağı belirsizliğini koruyor. Şirket, Infinity ekranda ısrar eder ve 'home' butonunu kaldırmayı tercih ederse, Face ID'yi bu cihazlarda da görebiliriz; aksi halde Touch ID teknolojisini kullanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
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