iPad mi Samsung mu Huawei mi? İşte dünyanın en çok satan tablet markası
Telefon ekranlarının giderek büyümesiyle tablete olan ihtiyaç da aynı paralelde azalmaya başladı. Peki tablet pazarının en çok satan ismi hangisi? iPad mi? Samsung mu yoksa Huawei mi?
Tablet pazarında işler iyi gitmiyor; sektör büyüme ivmesini kaybederken, iPad yıllardır tablet sektörünün bir numarası olmayı sürdürüyor. Ancak en çok satan tabletler listesinde iki numara değişti. Samsung, koltuğunu Huawei'ye kaptırdı.
Digitimes'ın yayınladığı rapora göre Ocak-Mart 2019 tarihlerinde toplamda 37,15 milyon tablet satıldı. Peki bu satılan tabletlerin ne kadarı hangi markaya ait dersiniz? iPad, tablet pazarının bir numarası ve pazarın yüzde 25.8'ini elinde bulunduruyor. Huawei ise tablet pazarının yükselen sürpriz ismi oldu.
Son çeyrekte sıralamada ikinciliğe yükselen Huawei, yavaşlayan tablet pazarında satışlarını korumayı, hatta arttırmayı başardı. Rapora bakıldığında ise Microsoft'un Surface ailesiyle listede 6'dan 5'inciliğe yükseldiği dikkat çekiyor.
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