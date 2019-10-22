iPad kullanıcılarını sevindirecek gelişme: Adobe Illustrator geliyor
Apple'ın bir tablet olmanın ötesinde kullanıcıların kolayca yanında taşıyabildiği küçük bir bilgisayara dönüşen iPad serisi ürünleri için gelecek yıl sürpriz bir uygulama geliyor. Adobe Illustrator ile iPad'lerde yeni bir dönem başlıyor.
Adobe'un başarılı yazılımı Photoshop'un iPad'e ne zaman geleceği henüz kesinleşmezken, şirkete yakın kaynakların son iddiası kafaları bir hayli karıştırdı. Adobe Illustrator isimli yazılım da gelecek yıl iPad'lere geleceğine dikkat çekilirken, Kasım ayında söz konusu duyurunun yapılması bekleniyor. Adobe Max konferansında uygulamanın önizleme sürümü kullanıcılarla paylaşılacak ve ilerleyen aylarda da uygulama, iPad'lerde boy gösterecek.
Daha da önemlisi ise iPad'e gelecek uygulamanın masaüstü sürüme göre bir farklılık içermemesi ve aynı deneyimi sunması. Bu güncellemenin ardından kullanıcılara stabil sürümle açılması beklenen uygulama, sık ve çok sayıda güncelleme alarak masaüstü sürümle aynı seviyeye gelmeye çalışacak.
Adobe Max etkinliği, 2 Kasım 2019 – 6 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.
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