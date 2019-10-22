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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.10.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

iPad kullanıcılarını sevindirecek gelişme: Adobe Illustrator geliyor

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iPad kullanıcılarını sevindirecek gelişme: Adobe Illustrator geliyor

Apple'ın bir tablet olmanın ötesinde kullanıcıların kolayca yanında taşıyabildiği küçük bir bilgisayara dönüşen iPad serisi ürünleri için gelecek yıl sürpriz bir uygulama geliyor. Adobe Illustrator ile iPad'lerde yeni bir dönem başlıyor.

Adobe'un başarılı yazılımı Photoshop'un iPad'e ne zaman geleceği henüz kesinleşmezken, şirkete yakın kaynakların son iddiası kafaları bir hayli karıştırdı. Adobe Illustrator isimli yazılım da gelecek yıl iPad'lere geleceğine dikkat çekilirken, Kasım ayında söz konusu duyurunun yapılması bekleniyor. Adobe Max konferansında uygulamanın önizleme sürümü kullanıcılarla paylaşılacak ve ilerleyen aylarda da uygulama, iPad'lerde boy gösterecek.

Daha da önemlisi ise iPad'e gelecek uygulamanın masaüstü sürüme göre bir farklılık içermemesi ve aynı deneyimi sunması. Bu güncellemenin ardından kullanıcılara stabil sürümle açılması beklenen uygulama, sık ve çok sayıda güncelleme alarak masaüstü sürümle aynı seviyeye gelmeye çalışacak.

iPad kullanıcılarını sevindirecek gelişme: Adobe Illustrator geliyor

Adobe Max etkinliği, 2 Kasım 2019 – 6 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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