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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.08.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

iPad fiyatları düşüyor: Apple'ın son sürprizi ortaya çıktı

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iPad fiyatları düşüyor: Apple'ın son sürprizi ortaya çıktı

Tablet piyasasının mutlak hakimi konumunda olan Apple iPad, kimine göre fiyatı yüksek bulunsa da tablet alacakların büyük kısmı iPad'i tercih ediyor. Tablet satışlarına bakıldığında da kullanıcıların bu yöndeki tercihi net bir şekilde görülebiliyor. Apple ise tablet kullanıcılarının sayısını daha da artırmak adına fiyatı daha düşük tutulan yeni iPad modellerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Apple, bütçe dostu yeni bir iPad modeli üzerinde çalışıyor. Eylül ayından sonra satışa sunulması beklenen ucuz iPad modeli iki farklı ekran büyüklüğüyle gelecek. 9.7 inç ve 10.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen yeni nesil iPad'lerin gelecek ay gerçekleştirilecek iPhone 11 lansmanında görücüye çıkması ise kuvvetle muhtemel görünüyor.

Tabletin genel boyutunun aynı kalması bekleniyor. Apple'ın çerçeveleri incelterek ekran boyutunu artıracağı bildirildi. Cupertinolu teknoloji devi her zaman olduğu gibi yeni tablet hakkında şu ana kadar hiçbir bilgi paylaşmadı.

Ucuz iPad'ler resmi olarak duyurulana kadar da Apple kanadından bir açıklama yapılması beklenmiyor.

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