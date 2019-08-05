iPad fiyatları düşüyor: Apple'ın son sürprizi ortaya çıktı
Tablet piyasasının mutlak hakimi konumunda olan Apple iPad, kimine göre fiyatı yüksek bulunsa da tablet alacakların büyük kısmı iPad'i tercih ediyor. Tablet satışlarına bakıldığında da kullanıcıların bu yöndeki tercihi net bir şekilde görülebiliyor. Apple ise tablet kullanıcılarının sayısını daha da artırmak adına fiyatı daha düşük tutulan yeni iPad modellerini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
Apple, bütçe dostu yeni bir iPad modeli üzerinde çalışıyor. Eylül ayından sonra satışa sunulması beklenen ucuz iPad modeli iki farklı ekran büyüklüğüyle gelecek. 9.7 inç ve 10.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen yeni nesil iPad'lerin gelecek ay gerçekleştirilecek iPhone 11 lansmanında görücüye çıkması ise kuvvetle muhtemel görünüyor.
Tabletin genel boyutunun aynı kalması bekleniyor. Apple'ın çerçeveleri incelterek ekran boyutunu artıracağı bildirildi. Cupertinolu teknoloji devi her zaman olduğu gibi yeni tablet hakkında şu ana kadar hiçbir bilgi paylaşmadı.
Ucuz iPad'ler resmi olarak duyurulana kadar da Apple kanadından bir açıklama yapılması beklenmiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle