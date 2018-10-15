IoT, geleneksel perakendeyi dijital geleceğe nasıl taşıyor?

HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar, konuyla ilgili makalesinde şu satırlara yer verdi:



Teknoloji, müşterileri mağazalara çekmeye ve perakendecilerin karşı karşıya kaldığı büyüme açıklarını kapatmalarına kesinlikle yardımcı olabilir. Perakende açısından bozucu bir teknoloji olan Nesnelerin İnterneti (IoT), doğru şekilde kullanılırsa rekabetçi bir farklılaşma yaratabilir. Araştırmaya göre, IoT'nin ilk kullanıcıları zaten, iyileştirilmiş müşteri deneyimi (%81); organizasyon çapında daha iyi görünürlük (%78) ve artan karlılığı (% 74) içeren kazançlardan yararlanıyorlar.

Bu, özellikle normal mağazaları IoT gibi yeniliklerle dijitalleştirmeyi hedefleyen işletmeler için gerçektir. Amazon, tamamen kasasız olan ve müşterilerin satın aldıkları hangi ürünleri sepetlerine koyduklarını algılayan bir kamera ve sensör ağına sahip olan Amazon Go mağazalarıyla bilinmeyene doğru ilk adımını attı.



İşte bu noktada, ana caddedeki mağazaların müşterilerini ve sonraki karlarını artırmak için atabilecekleri birkaç pratik adım var:

Lokasyon temelli servislerle müşteri sayısını artırma



Perakendecilerin online perakendecilerle rekabet edebilmeleri için mağaza içi dijital deneyim hayati önem taşıyor, ancak üstesinden gelinmesi gereken ilk engel müşterilere içeriye adım attırmaktır. Çoğu müşterinin ellerinde genellikle veri ve konum bilgileri açık olan akıllı telefonların bulunduğu açıktır. Öyleyse, neden onlar için cazip kişiselleştirilmiş canlı teklifler göndererek bunu mağazanın avantajına kullanmıyoruz? Bu, müşterileri mağazanın Wi-Fi ağında oturum açmaya, uygulamayı indirmeye teşvik ederek ve konumlarını tanıyan beacon’ların menzilinde olduklarında onlara bildirim göndererek başarılabilir.

IoT teknolojisi mağaza içi deneyimi ilgi çekici ve etkileyici kılarken, perakendecilerin mağaza içi sunumlarını sürekli olarak yenilemelerine olanak tanır. İnovasyon çeşitli sonuçlar doğurur ve büyük ve küçük normal mağazalarda kopyalanabilir. Büyük depoları ile tanınan Home Depot, müşterilerin büyük mekanlarda gezinmesine yardımcı olmak için lokasyon temelli servisleri kullanıyor. Müşterilerin uygulamaya erişmesini önererek, belirli ürünlerin konumlarını sorgulamak için telefonlarını kullandırtmak ve satış elemanlarının mal satmaya odaklanmasını sağlamak da mümkündür. Özel olarak oluşturulmuş uygulamalar ve beacon teknolojisi, müşterileri daha sonra ürünlerin bulunduğu yere yönlendirmek için mağaza içi bağlantıyı kullanabilirler.

Dijitale geçerek mağaza işinde derinleşme

Normal mağazalar, müşterilere özel işbirlikleri, teklifler ve deneyimler önererek, online ve ana caddedeki rakipleriyle rekabet edebilirler. Tüketiciler bir kere mağazaya girdiğinde, avantaj, perakendecilerin onların dikkatini yeni ve heyecan verici tekliflerle çekmeleridir. Diğer bir yöntem ise, çalışanların istenen boyutta ürünün ya da malların stokta olup olmadığı bulmak için müşterilere yardımcı olmaları açısından tabletler ile donanmasıdır. Daha büyük mağazalar için bu, çalışanların daha verimli bir şekilde stokları tamamlamasına yardımcı olabilir.

Bu cihazların satış noktası olarak kullanılması, çalışanların satın alma yolculuğu boyunca müşterileri ile birlikte olmalarına olanak tanıyarak, onları kablolu kasalara bağlı kalmaktan da kurtarabilir.

İnovasyon için müşteri anlayışının toplanması

Müşterilerin mağazadaki davranışlarını öğrenmek, tekliflerin ve mağaza düzenlerinin etkinliğinin artırılmasında anahtar rol oynar. Müşteriyi tanımanın bir yolu, perakendecinin mağaza içi uygulamasına erişiyorsa veya bilgi için dokunmatik ekranları kullanıyorsa, oluşturdukları verileri elde etmektir. Bu veriler bir kere analiz edildiğinde, müşterinin ve ilgilendiklerinin bir resmi ortaya çıkar, böylece satış asistanlarının bireysel ihtiyaçlara daha iyi cevap vermeleri sağlanabilir.

Toplanan veriler, müşterilerin uygulama kullanmaları yoluyla sağlanan bağlamsal bilgileri kullanarak mağazaların fiziksel düzenlerini iyileştirmek için de kullanılabilir. Yüksek trafikli alanlar, satış fiyatı teklifleri ve mevcut yeni mallar hakkında bilgileri yaymak için kullanılabilir. Mağazaların ne kadar meşgul olduğuna dair gerçek zamanlı bilgiler - özellikle alışveriş sezonu boyunca - mağazaların en uygun personel kapasitesine sahip olmasını garantilemek için personel rotasının daha iyi planlanmasını sağlayarak, mağazaların paralarını uzun vadede tasarruf etmesini sağlar.

2018’de, perakende sektörü yıkıcı olmaya ve tüketicilere benzersiz bir mağaza deneyimi sunmaya odaklanacak. Bu yıllarca konuşuldu ancak mevcut teknoloji bunu şimdi gerçeğe dönüştürebilir.