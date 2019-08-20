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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.08.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

IoT cihazlarınızı APT gruplarından koruyun!

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IoT cihazlarınızı APT gruplarından koruyun!

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları evlerden fabrikalara kadar hemen her yerde avantajlar sağlıyor. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. IoT cihazları düzgün çalışmak için birçok şeye ihtiyaç duyuyor. İşin bir diğer boyutu ise üçüncü taraf sağlayıcılara olan bağlılık. Bu da çok sayıda zayıf nokta oluşmasına neden oluyor.

Tehdit gruplarının ele geçirdikleri cihazlardan yararlanıp kurumsal ağlara sızmaları hiç de şaşırtıcı değil. Bunun en yakın örneklerinden biri Rus destekli bir siber suçlu grubunun düzenlediği saldırı oldu. Bu saldırıda kurumsal ağlara giriş için popüler IoT cihazlarından faydalanıldığı gözlendi. 

Saldırının, bizim Sofacy adını verdiğimiz APT28 tehdit grubu tarafından yapıldığı belirtiliyor. Kaspersky araştırmacıları Sofacy’nin saldırıya dahil olduğunun henüz kesin olarak belirlenmediğini söylese de bu saldırı Rusça konuşan kişilerden oluşan APT gruplarının IoT cihazlarına ilgi gösterdiği ilk vaka değil. 

Kaspersky uzmanlarına göre, 2013 yılında önemli jeopolitik operasyonların da yapıldığı buna benzer bir vaka yaşanmıştı. Aynı APT grubu, router eklentileriyle birlikte BlackEnergy zararlı yazılımını kullanarak saldırılar düzenlemişti. Sofacy ile ilişkilendirilen Hades’in VPNFilter adlı yazılımı kullandığı vaka ise Kaspersky’nin 2017’den beri yıllık APT raporlarında belirttiği gibi router ve IoT donanımlarına yönelik ilginin arttığını gösteriyor. 

Şirketleri ve diğer kurumları, IoT sistemlerine ilgi gösteren tehdit gruplarından korumak için Kaspersky şunları öneriyor:

Kurumsal cihazlardaki yazılımların güncel olduğundan emin olun. Güncellenemeyen cihazları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ayrı ağlarda çalıştırın.

İlgili web tabanlı IoT teknolojileri için OWASP IoT Project gibi endüstri uzmanları tarafından sağlanan tehdit modellerini ve açık sınıflarını kontrol edin.

Endüstriyel altyapı koruması için, ağ trafiğini analiz ederek ağ saldırılarını tespit edip önleyen çözümler kullanın. Bu işlem kurumsal ağın ve OT ağının sınırında gerçekleşir.

Ayrıca makine öğrenimi anormallik tespiti (MLAD) teknolojisi de ağ saldırılarını ve IoT cihazlarının davranışlarındaki sapmaları belirlemek için kullanılabilir. Böylece, saldırıya uğramış, hasar görmüş veya çalışmayan cihazlar önceden tespit edilebiliyor.

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