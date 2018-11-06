iOT cihazların sayısı güvenlik riskleriyle birlikte artıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
06.11.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

iOT cihazların sayısı güvenlik riskleriyle birlikte artıyor!

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iOT cihazların sayısı güvenlik riskleriyle birlikte artıyor!

Yeni bir araştırma, çoğu kullanıcının akıllı cihaz güvenliği konusunda endişelendiğini ancak bilinçsizlik nedeniyle yeterli önlem almadığını gösteriyor.

Yeni bir araştırmaya göre IoT cihazlara yönelik güvenlik risklerinden endişelenen çoğu kullanıcı, güvenliğin nasıl iyileştirileceği ve risklerin nasıl azaltılacağı konusunda yeterince bilgiye sahip değil. Her evde ortalama 6 internete bağlı cihazın bulunması ve kullanıcıların %65’inin bu sayının artacağını düşünmesi ise tehlikenin boyutunu daha da artırıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, internete bağlı cihazların güvenliği için 5 tavsiye paylaşıyor.

Kullanıcıların %25’i Hiçbir Önlem Almıyor 

Araştırmaya göre kullanıcıların güvenlik konusundaki bilinçsizliği, IoT cihazların saldırılara karşı dayanıklı olamamasına yol açıyor. Araştırma, kullanıcılardan %23’ünün siber saldırıya uğradığını ancak dörtte birinin hala bir savunma girişiminde bulunmadığını gösteriyor.Güvenlik risklerinin nasıl azaltılabileceğini bilmeyen veya var olan güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu düşünen kullanıcılar, siber saldırganların şansını artırıyor. Kullanıcıların çoğu, bu konuda almaları gereken önlemleri bilmezken, çok az bir kısmı kendini güvende hissettiğini belirtiyor. Ayrıca her 5 kişiden 1’i, daha fazla siber güvenlik önlemi almanın zorluğundan şikayet ediyor. 

Hackerlerin Şansı Her Geçen Gün Artıyor 

Hem internet ağıyla hem de birbiriyle bağlantılı cihazlar, hackerler için yeni saldırı yüzeyleri oluşturuyor. Yapılan hataların başında güvenliğinden emin olunmayan ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmak geliyor. Araştırmaya göre, hackerlerin restoran, otel veya havaalanları gibi mekanlardaki şifresiz Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanabileceğini dikkate alınmıyor. Herkese açık bu ağlara bağlanarak kendilerini bir dizi riske maruz bırakan kullanıcıların %77’si bu durumun farkında olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar en çok hackerlerin, internet ağlarında bir sızıntı yaratarak kişisel bilgilerini çalmasından korkuyor. Buna rağmen, her 10 kişiden 1’i, siber tehlikelerden korunmak için nereden tavsiye alacağını bilmiyor. 

İnternete Bağlı Cihazları Güvenli Kılacak 5 Tavsiye 

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, internete bağlı cihazlarını güvende tutabilmeleri için kullanıcılara 5 önemli güvenlik tavsiyesinde bulunuyor. 

• İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden ve bu cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin olun. İnternete nasıl bağlanır, hangi verilere erişebilir, bu verileri nerede saklar ve hangi koşullar altında bu verileri kullanır öğrenin.

• Güvenlik ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, eşsiz ve karmaşık bir şifre ile değiştirin. Kablosuz yönlendiriciler de dahil olmak üzere tüm cihazlar için güçlü şifreler kullanın.

• Eğer mümkünse akıllı televizyonunuzu ayrı bir ağda izole edin. Eğer kamerası varsa kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun ve sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uygulamaları yükleyin.

• Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından kullanıldığı, yazılımın üretici tarafından düzenli bir şekilde güncellenip güncellenmediği ve en önemlisi de ne sıklıkla saldırıya uğradığı konularında güncel kalın.

• Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip engelleyecek akıllı bir güvenlik çözümü kullanın.

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