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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
25.06.2019 - 11:02, Son GÃ¼ncelleme:

IoT cihazlar hacker'larÄ±n tehdidi altÄ±nda

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IoT cihazlar hacker'larÄ±n tehdidi altÄ±nda

Nesnelerin interneti (IoT) cihazlarÄ±nÄ±n kullanÄ±m alanÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artmaya devam ederken, yapÄ±lan son Ã§alÄ±ÅŸmalar ise onlara karÅŸÄ± daha dikkatli davranmamÄ±z konusunda bizi uyarÄ±yor. 2019 IoT Tehdit Raporuâ€™nu inceleyen gÃ¼venlik uzmanlarÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼k ÅŸifreleme dÃ¼zeylerine sahip olan ve denetlenmeyen IoT cihazlarÄ±nÄ±n hackerlerin saldÄ±rÄ±larÄ±na davetiye Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸirketlerin bu konuda Ã¶nlemler almasÄ± gerektiÄŸini vurguluyor.

HayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±na hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde girmeye baÅŸlayan nesnelerin interneti (IoT) cihazlarÄ±, kurumsal iÅŸletmelerde kullanÄ±m popÃ¼lerliÄŸini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Åžirketlerde Ã§alÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan kullanÄ±lan IoT cihazlarÄ±nÄ±n durumlarÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lan en gÃ¼ncel araÅŸtÄ±rmayÄ± deÄŸerlendiren GÃ¼venlik uzmanlarÄ±, kurumsal aÄŸlara baÄŸlÄ± olarak kullanÄ±lan IoT cihazlarÄ±n, ÅŸirketlerin IT gÃ¼venliÄŸini sekteye uÄŸratacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â Â 

AYDA 56 MÄ°LYON Ä°ÅžLEM GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RÄ°YORLARÂ

IoT cihazlarÄ±nÄ±n ÅŸirketlerdeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve durumlarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen 2019 IoT Tehdit Raporu araÅŸtÄ±rmasÄ±, ÅŸirket aÄŸÄ±nda bir veya daha fazla IoT cihazÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran 1000â€™den fazla ÅŸirket Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°ncelenen ÅŸirketlerin, 153 farklÄ± IoT Ã¼reticisinden 270 IoT cihazÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edilen raporda, cihazlar tarafÄ±ndan ayda 56 milyon iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. IoT cihazlarÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen iÅŸlemlerin %91,5â€™inin dÃ¼z bir metin kanalÄ± Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§eken uzmanlar, IoT cihazlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iÅŸlemler sonucunda oluÅŸan verilerin, genellikle gÃ¼venliksiz dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hackerlerin oltalarÄ±na kolaylÄ±kla takÄ±labildiÄŸini belirtiyor. AyrÄ±ca SSL kullanÄ±larak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan IoT cihazlarÄ±nÄ±n %18â€™inin de gÃ¼venliklerinin yetersiz olmasÄ±, genel gÃ¼venlik unsurlarÄ±nÄ±n IoT cihazlarÄ±ndaki geÃ§erliliÄŸini tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±yor.Â Â 

EN Ã‡OK SET ÃœSTÃœ KUTULAR KULLANILIYORÂ

Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n farklÄ± IoT cihazlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± tercih etmesi, ÅŸirketlerin farklÄ± IoT cihazlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Ä°ncelenen kurumlarda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len IoT cihazlar arasÄ±nda ise set Ã¼stÃ¼ kutular, akÄ±llÄ± TVâ€™ler ve akÄ±llÄ± saatler bulunuyor. Åžirketlerde Ã§ok sayÄ±da farklÄ± IoT cihazÄ± bulunmasÄ±nÄ±n gÃ¼venlik kalkanlarÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade eden uzmanlar, dÃ¼ÅŸÃ¼k ÅŸifreleme dÃ¼zeylerine sahip olan IoT cihazlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n da bir sÃ¼rpriz oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekliyor. AyrÄ±ca kullanÄ±lan Ã§oÄŸu IoT cihazÄ±nÄ±n varsayÄ±lan bir kodlamayla ÅŸifrelenmesinin hackerlere karÅŸÄ± savunmada bÃ¼yÃ¼k bir zayÄ±flÄ±k gÃ¶stergesi olduÄŸu belirtilen raporda, oluÅŸan fÄ±rsattan istifade edip harekete geÃ§en hackerlerin, incelenen IoT cihazlarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 6 bin adet kÃ¶tÃ¼ niyetli iÅŸleme giriÅŸtiÄŸi de kayÄ±t altÄ±na alÄ±nÄ±yor.Â 

BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE VÄ°RÃœS BULAÅžTIRIYORLARÂ

AraÅŸtÄ±rma raporunu inceleyen uzmanlarÄ±n dikkatini Ã§eken bir diÄŸer durum ise, kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m bulaÅŸan IoT cihazÄ±nÄ±n bir baÅŸka IoT cihazÄ±na da virÃ¼s bulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±cÄ± adÄ± ve ÅŸifrelerin bir listesini oluÅŸturmasÄ± oluyor. Komtera Teknoloji gÃ¼venlik uzmanlarÄ±, ÅŸirketlerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n kullanÄ±lan IoT cihazlarÄ±nÄ± dÃ¼zenli olarak taramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun neticesinde kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m bulaÅŸmÄ±ÅŸ IoT cihazlarÄ±nÄ±n zararlarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶remeyip, engelleyemediklerine dikkat Ã§ekiyor.

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