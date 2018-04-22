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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.04.2018 - 06:18, Son Güncelleme:

iOS ve MacOS tek çatı altında birleşiyor mu?

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iOS ve MacOS tek çatı altında birleşiyor mu?

İki işletim sistemi platformunun birleşeceği söylentileri Tim Cook tarafından bizzat "yok edildi".

Bloomberg, 2017'nin sonlarında Apple'ın MacOS ve iOS işletim sistemlerinin taban kodlarını birleştireceğini yazmıştı. Bu sayede geliştiriciler tek bir seferde her iki platform için yazılım geliştirebilecekti. Ancak bu yıl gelmesi beklenen yeniliğin söylentileri Apple CEO'su Tim Cook tarafından bizzat çürütüldü. Cook, bu birleşimin imkansız olduğunu çünkü bir işletim sisteminin diğeri içerisinde çözülmesi gerekeceğini söyledi ve ekledi "Bu işlem sırasında verilmesi gereken tavizler kullanıcıların istemeyeceği tarz geri adımlar olacaktır".

"Bir işletim sistemini diğeri için sulandırma fikrine inanmıyoruz. İki işletim sistemi de zaten harika. İkisinin de harika durumda olmasının sebebi, odaklandıkları alanda uzmanlaşmış olmaları. Eğer iki platformu birleştirmeyi deneseydik, mutlaka bazı tavizler vermek zorunda kalırdık."

Cook ayrıca birleşmeye kafayı takan bazı insanların olduğunu, ama kullanıcıların aslında bunu istemeyeceğine inandığını söyledi. Apple yöneticisinin bu açıklaması, Bloomberg'in Aralık'ta yaptığı haberi resmen söndürmüş oldu. Bloomberg, şirket içinden gelen bilgilere dayanarak "Marzipan" kod adlı bir işletim sisteminin Mac ve iOS cihazlarda çalışacağını iddia etmişti. Diğer bir yandan Apple'ın kendi Mac işlemcilerini üretme girişimi olduğu iddia edilen "Kalamata" projesi de gerçekse, iki işletim sistemi birleşmese bile Mac cihazlar iOS uygulamalarını destekleyebilir.

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