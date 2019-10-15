İOS ve Android'lerde karanlık mod nasıl kullanılır? Dark mode (gece modu) Instagram'da nasıl açılır?

iOS 13 veya Android 10 kullanıcılarına sunulan Night Mode (gece modu) ile daha koyu bir görünüm için ekrandaki renkleri ayarlamaya el verişli bir Instagram tasarımı sunuldu. Gece modunu ayarlamak için kullanıcıların mobil telefonlarda bir kaç kısa ayar yapması gerekiyor. Peki, Instagram'da gece modu nasıl açılır ve kapatılır? İşte, karanlık mod ayarının detaylarını haberimizde derledik...

İOS 13'TE İNSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

Sadece İOS 13'te geçerli olan İnstagram karanlık modu, daha koyu bir görünüm için ekranınızdaki renkleri ayarlar. Instagram için Karanlık Modu açmak için, iOS veya Android cihaz ayarlarınıza gidin.

Aklınızda bulundurun: Cihazınızın işletim sistemini, Instagram uygulamanızın yanı sıra iOS 13 veya Android 10 ile güncellemeniz gerekir. Cihazınızın ayarlarında Karanlık Modu açarak, Sadece Instagram'da değil, çeşitli uygulamalarda Karanlık Modu etkin görebilirsiniz.

İOS 13 cihazınızda karanlık modu açmak için;

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidin.

Koyu Mod'u açmak için Koyu'yu seçin.

Koyu Mod'u Denetim Merkezi'nden açmak veya kapatmak için aygıtınızın sağ üst köşesinden aşağı çekin ve parlaklık denetimini basılı tutun. Ardından, Koyu Mod Açık veya Koyu Mod Kapalı'ya dokunun. Koyu Mod'u gün batımında veya belirli bir saatte otomatik olarak açılacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidip Otomatik'i seçin. Seçenekler'e dokunarak Koyu Mod için bir zamanlama ayarlayın.

ANDROİD'TE İNSTAGRAM KARANLIK MODU NASIL KULLANILIR?

Koyu tema veya Rengi ters çevirme özelliğini açmak için:

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını Ayarlar uygulaması açın.

Erişilebilirlik'e dokunun.

Ekran bölümünün altında Koyu tema'yı veya Rengi tersine çevir'i açın.

Koyu tema, Android sistem kullanıcı arayüzü ve cihazınızda çalışan uygulamalar için geçerlidir. Renkler, videolar gibi medyada değişmez.

Rengi ters çevirme, renk değerlerini değiştirir. Örneğin, beyaz bir ekrandaki siyah metin, siyah bir ekranda beyaz metin haline gelir. Rengi ters çevirme medya için de geçerlidir ve renk kalitesi ya da okunabilirlik sorunları yaşanabilir.

Android 9 veya daha eski bir sürümü kullanıyorsanız: Tek seferde bu ayarlardan yalnızca birini kullanabilirsiniz. Örneğin, Koyu temayı açarsanız Rengi ters çevirme otomatik olarak kapanır.

iOS 13'E GELEN DİĞER ÖZELLİKLER NELER?

Fotoğraflar:

En göze çarpan değişiklik Dark Mode olmasına karşın, bu yazılım versiyonunun en işlevsel özelliği ise fotoğraflar uygulamasına getirilen yenilikler gösteriliyor.

Öncelikle, fotoğraflar uygulamasının tasarımı değiştirilerek, basitleştirildi.

Fotoğraflar bu uygulamanın içinde daha farklı bir şekilde düzenleniyor ve kullanıcıya, gün, ay, yıl ve yere göre görüntüleme imkanı veriyor.

Uygulama belli bir gün ve ayın "en iyi" fotoğraflarını seçip bir arada gösteriyor.

Ayrıca fotoğrafları düzenleme araçları da çeşitlendirildi ve basitleştirildi.

iOS 13 ile gelen fotoğraf düzenleme araçları, Instagram'dakilere benzer bir hal aldı.

Apple Haritalar:

Apple'ın kendi harita uygulamasında da iyileştirmeler yapıldı.

Yapılan en önemli değişiklik, Google'daki gibi "street view" özelliğinin eklenmesi oldu.

Böylece artık Apple'ın kendi harita uygulamasını kullananlar da sokaklardan çekilmiş görüntülere ulaşabilecek.

Getirilen diğer yeni özellikler şunlar:

*Eklenen yeni izin ayarlarıyla uygulamaların kullanıcıların lokasyon takibini yapması zorlaştırıldı

*Ses ayarı göstergesi artık ekranın tam ortasında yer almıyor. Bu gösterge küçültülerek, ekranın üst kısmına taşındı

*Eklenen Kısayollar uygulamasına en sık kullanılan uygulamaları ekleyip hızlı erişim olanağı sağlandı

*Sağlık uygulaması değiştirildi ve kadınların regl dönemlerini takip etmeleri gibi yeni bir dizi özellik getirildi

iOS 13'ün ilk güncellemesi 24 Eylül'de indirilmeye hazır olacak. Bu güncellemede hataların giderilmesinin yanı sıra otomatik Siri kısayolları, Apple Haritalar üzerinden tahmini varış süresi paylaşma ve şirket telefonlarında kurumsal ve özel verilerin ayrıştırılması gibi yeni özellikler getirilecek.

Sonbahar ayların sonunda yapılacak bir sonraki güncelleme de bulut üzerinden dosya paylaşımı ve Home sistemine bağlanmayı kolaylaştıran uygulamalar içerecek.