iOS ve Android P karşı karşıya!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
18.06.2018 - 06:37, Son Güncelleme:

iOS ve Android P karşı karşıya!

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iOS ve Android P karşı karşıya!

iOS 12 mi Android P mi? iOS 12'nin henüz yayınlanmayan Android P'den birçok ipucu aldığı söylenebilir. Apple ve Google gibi büyük rakiplerin birbirlerinin fikirlerinden faydalanması ve işlevlerini geliştirmesi, bizler için elbette iyi.

Google'ın Android işletim sistemi açık olmaya önem gösterirken Apple'ın iOS'u, sıkı biçimde denetlenen ancak iyi çalışan bir yazılım olmaya odaklanıyor. Apple ve Google, sürpriz özellikleri çıkış tarihine saklıyor olabilirler, bu yüzden karşılaştırmamız sonuç niteliğinde değil. Yine de bildiklerimizi karşılaştırmak ve hangi işletim sisteminin önde olduğunu görmek istedik.

Çentik ve Hareketle Kontrol

iPhone X, çentikli ilk telefon değildi ancak çentikleri popüler hale getiren ilk cihazdı. Android P ise çentikleri resmi olarak destekleyen ilk Android sürümü. Google'ın böyle bir adım atmış olması, çentikli telefonların çoğalacağının işareti. Android P'nin çentiği ortada, köşede, hem alt ve hem üstte desteklediğini belirtelim.

iOS ve Android P karşı karşıya

Bununla birlikte Android P, hareketleri hala tam olarak kullanmıyor. Geri düğmesini kullanmanız gerekiyor ve bu düğmenin yerine geçen bir hareket yok. Dolayısıyla iPhone X'e kıyasla daha kesintili bir deneyim elde ediyorsunuz.

Sesli Asistan

iOS 12'nin getirdiği Siri yenilikleri, iPhone'un yapacaklarınızı önceden tahmin etmesine odaklanıyor. Yeni Shortcuts uygulaması, belirli anahtar sözcükleri söylediğinizde adım adım rutinler olarak çalışan profiller ayarlamanızı sağlıyor. Siri'nin yeni kısayolları, Apple cihazlarını Google Asistan'a yaklaştırıyor olsa da, arada hala ciddi bir boşluk var.

Siri'nin sunduğu bilgilerin kalitesi, bir süredir Google Asistan'ın gerisinde. Üstelik Asistan'ın altı yeni sesle zenginleştirildiğini Google I/O'da öğrenmiştik. Google'ın dijital yardımcısı, peş peşe gelen soruları veya gruplu komutları anlayabiliyor, çocuğunuzu terbiye edebiliyor.

iOS ve Android P karşı karşıya

Mesajlaşma

Apple'ın iMessage uygulaması sürekli olarak gelişiyor. Animoji'lerin yanında, kendi yüzünüzden Animoji oluşturmanıza izin veren Memoji'ler de var. P2P ödemelerden uygulama içinden başlatılabilen FaceTime video aramalarına ve diğer iMessage kullanıcılarıyla Wi-Fi üzerinden mesajlaşmaya, iMessage tam donanımlı bir sohbet uygulaması.

Google tarafında ise hangi uygulamaya bakmamız gerektiğinden emin değiliz. Google Hangouts oldukça sınırlı özelliklere sahip. Android Messages uygulaması, sadece telefonda çalışıyor ve bilgisayarınızdan ulaşılamıyor. Google Duo, videolu sohbetler için gayet iyi ancak masaüstünde veya Google'ın diğer mesajlaşma uygulamalarında açılmıyor.

Aynı AR Uygulamasında Arkadaşlarınızla Oyun Oynama

iOS 12, arkadaşlarınızla aynı artırılmış gerçeklik ortamında oyun oynamanıza izin veren bir multiplayer işleviyle geliyor. Google ise bir adım öteye giderek Android ve iPhone kullanıcılarının beraber oynamalarına izin veriyor. Cloud Anchors adlı bu işlev, Android P'ye bağımlı değil ancak Android P'de ek özellikler kazanıyor.

iOS ve Android P karşı karşıya

Yüzle Kilit Açma

Android'in Face Unlock işlevinin kullanımı belki kolay ancak parmak izi kadar güvenli değil. Apple, iPhone X'te üç boyutlu ön kamerasıyla yüzünüzü tanıyor ve güvenilir bir işlev sunuyor. Galaxy S9, Note 8 gibi Samsung telefonlarındaki iris tarama, güvenli sayılıyor ancak sadece Samsung telefonlarına özel (Microsoft'un Lumia 950'si bu işlevi daha önce sunmuştu).

Telefon Tiryakiliğini Engelleme

iOS 12 ve Android P'nin her ikisi de telefonla geçirdiğiniz zamanı azaltmak için yeni girişimlere imza atıyor. İki platform da telefondaki zamanınızı hangi uygulamalarda geçirdiğinizi görmenizi ve bu süreyi kısıtlamanızı sağlayan araçlar sunuyor.

Android P ve iOS 12 henüz tamamlanmadığı için hangisinin daha iyi olduğunu söylemek zor. İki yazılımın final sürüme kadar değişme ihtimali ve bizi yeni işlevlerle şaşırtma ihtimali var. Ancak işletim sistemlerini şu anki durumlarına göre karşılaştırırsak, Android P'nin rüzgarı arkasına aldığını ve sesli asistan ve AR konusunda bize en son teknolojileri sunabileceğini görüyoruz.

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