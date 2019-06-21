iOS uygulama geliştiricileri Android geliştiricilerden çok kazanıyor
Yapılan bir araştırma, iOS platformu için uygulama geliştirenlerin Android'e kıyasla çok daha fazla gelir elde ettiğini ortaya koydu. Mobil uygulama pazarı kapsamında araştırmalarıyla bilinen Sensor Tower'un raporuna göre App Store geliştiricileri, yani iOS platformu için uygulama yazanlar, brüt gelirde Google Play Store geliştiricilerine oranla yüzde 64 oranında daha fazla kazanç elde etmeyi başardı.
2019 yılının ilk çeyreğine bakıldığında 100 App Store yayıncısı 83.8 milyon dolar gelir yaratmayı başarırken, diğer yandan Google ekosisteminde en iyi 100 uygulama yayıncısı ise 51 milyon dolar kazanabildi.
iOS ve Android platformunun gelir bakımından arasındaki bu büyük farkın en önemli nedenlerinden biri iOS kullanıcılarının Android'e göre uygulamalara abonelik tabanlı uygulamalalara para verme konusunda daha 'yatkın' olması.
Elbette uygulama kalitesi, kullanılabilirliği gibi kısımlarda da iOS'un Android'e üstünlüğü bulunuyor ve bu da doğrudan gelir rakamlarına yansıyor.
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