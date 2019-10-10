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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

iOS Instagram karanlık mod nasıl kullanılır? iOS dark mode nasıl açılır?

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iOS Instagram karanlık mod nasıl kullanılır? iOS dark mode nasıl açılır?

Instagram'da gece modu, karanlık mod ya da dark mode olarak tanımlanan kara tema, iOS cihazlarda da kullanılabilecek. iOS 13'te kullanılabilen İnstagram karanlık mod özelliği, çok basit birkaç adımda kolayca açılabiliyor. Peki, Instagram karanlık mod uygulaması nasıl kullanılır? İşte, gece modu ve dark mode olarak da bilinen iOS karanlık mod özelliği hakkında detaylı bilgiler

iOS 13'te İnstagram karanlık mod özelliği nasıl açılır sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediliyor. İphone ya da İpad tablet cihazlarında İnstagram karanlık mod kullanmak isteyen kullanıcılar, bu sistemi çok kolay bir şekilde açabilecek. Peki, iOS Instagram karanlık mod uygulaması nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

iOS 13'TE INSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

Sadece İOS 13'te geçerli olan Instagram karanlık modu, daha koyu bir görünüm için ekranınızdaki renkleri ayarlar. Instagram için Karanlık Modu açmak için, iOS veya Android cihaz ayarlarınıza gidin.

Aklınızda bulundurun: Cihazınızın işletim sistemini, Instagram uygulamanızın yanı sıra iOS 13 veya Android 10 ile güncellemeniz gerekir. Cihazınızın ayarlarında Karanlık Modu açarak, Sadece Instagram'da değil, çeşitli uygulamalarda Karanlık Modu etkin görebilirsiniz.

iOS 13 cihazınızda karanlık modu açmak için;

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidin.

Koyu Mod'u açmak için Koyu'yu seçin.

Koyu Mod'u Denetim Merkezi'nden açmak veya kapatmak için aygıtınızın sağ üst köşesinden aşağı çekin ve parlaklık denetimini  basılı tutun. Ardından, Koyu Mod Açık  veya  Koyu Mod Kapalı'ya dokunun. Koyu Mod'u gün batımında veya belirli bir saatte otomatik olarak açılacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidip Otomatik'i seçin. Seçenekler'e dokunarak Koyu Mod için bir zamanlama ayarlayın.

KARANLIK MOD İÇİN MANUEL ETKİNLEŞTİRME

Örneğin karanlık bir odaya veya sinema salonuna girdiğinizde Denetim Merkezi’ndeki yeni düğmeye dokunarak Koyu Mod’u kolayca açıp kapatabiliyorsunuz.

KARANLIK MODU PROGRAMLAMA

Koyu Mod’u belirli bir zamanda veya güneşin doğuşuna ve batışına göre açılıp kapanacak şekilde ayarlayın. Böylece, gece dışarıdayken veya yatmadan önce iPhone daha rahat kullanılabiliyor.

Duvar kağıtları

Koyu Mod için optimize edilmiş yeni duvar kağıtları, açık ve koyu arasında geçiş yaptığınızda otomatik olarak değişiyor.

Sistem entegrasyonu

Koyu Mod, uygulamalar ve ayarlardan sistem düzeyindeki görünümlere kadar, iOS’in tamamına entegre edilmiştir.

 

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