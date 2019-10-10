iOS Instagram karanlık mod nasıl kullanılır? iOS dark mode nasıl açılır?
Instagram'da gece modu, karanlık mod ya da dark mode olarak tanımlanan kara tema, iOS cihazlarda da kullanılabilecek. iOS 13'te kullanılabilen İnstagram karanlık mod özelliği, çok basit birkaç adımda kolayca açılabiliyor. Peki, Instagram karanlık mod uygulaması nasıl kullanılır? İşte, gece modu ve dark mode olarak da bilinen iOS karanlık mod özelliği hakkında detaylı bilgiler
iOS 13'te İnstagram karanlık mod özelliği nasıl açılır sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediliyor. İphone ya da İpad tablet cihazlarında İnstagram karanlık mod kullanmak isteyen kullanıcılar, bu sistemi çok kolay bir şekilde açabilecek. Peki, iOS Instagram karanlık mod uygulaması nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
iOS 13'TE INSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?
Sadece İOS 13'te geçerli olan Instagram karanlık modu, daha koyu bir görünüm için ekranınızdaki renkleri ayarlar. Instagram için Karanlık Modu açmak için, iOS veya Android cihaz ayarlarınıza gidin.
Aklınızda bulundurun: Cihazınızın işletim sistemini, Instagram uygulamanızın yanı sıra iOS 13 veya Android 10 ile güncellemeniz gerekir. Cihazınızın ayarlarında Karanlık Modu açarak, Sadece Instagram'da değil, çeşitli uygulamalarda Karanlık Modu etkin görebilirsiniz.
iOS 13 cihazınızda karanlık modu açmak için;
Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidin.
Koyu Mod'u açmak için Koyu'yu seçin.
Koyu Mod'u Denetim Merkezi'nden açmak veya kapatmak için aygıtınızın sağ üst köşesinden aşağı çekin ve parlaklık denetimini basılı tutun. Ardından, Koyu Mod Açık veya Koyu Mod Kapalı'ya dokunun. Koyu Mod'u gün batımında veya belirli bir saatte otomatik olarak açılacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a gidip Otomatik'i seçin. Seçenekler'e dokunarak Koyu Mod için bir zamanlama ayarlayın.
KARANLIK MOD İÇİN MANUEL ETKİNLEŞTİRME
Örneğin karanlık bir odaya veya sinema salonuna girdiğinizde Denetim Merkezi’ndeki yeni düğmeye dokunarak Koyu Mod’u kolayca açıp kapatabiliyorsunuz.
KARANLIK MODU PROGRAMLAMA
Koyu Mod’u belirli bir zamanda veya güneşin doğuşuna ve batışına göre açılıp kapanacak şekilde ayarlayın. Böylece, gece dışarıdayken veya yatmadan önce iPhone daha rahat kullanılabiliyor.
Duvar kağıtları
Koyu Mod için optimize edilmiş yeni duvar kağıtları, açık ve koyu arasında geçiş yaptığınızda otomatik olarak değişiyor.
Sistem entegrasyonu
Koyu Mod, uygulamalar ve ayarlardan sistem düzeyindeki görünümlere kadar, iOS’in tamamına entegre edilmiştir.
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