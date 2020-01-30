iOS 14 hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?

Eylül ayında yeni iPhone modelleri ile tanışacağız. iPhone 12 serisi ile birlikte küçük ekrana sahip iPhone 9 ilk kez karşımıza çıkacak. Ancak yeni telefonların tanıtımından aylar önce WWDC 2020 etkinliği gerçekleştirilecek ve bu etkinlikte iOS 14 ile ilk kez karşı karşıya geleceğiz. Apple'ın yeni mobil işletim sistemiyle ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmazken, işletim sisteminin hangi telefonları destekleyeceği ise ortaya çıktı.



Fransa'da yayın yapan iPhoneSoft'un haberine göre iPhone 6S ve iPhone SE modelleri, iOS 14 güncellemesini destekleyecek. iOS 14 ile birlikte yayınlanması beklenen iPadOS 14 ise eski model pek çok tableti desteklemeyecek. Hatta gelen bilgilere göre yeni iPadOS sürümü, iPad Mini 4 ve iPad Air 2'de dahi çalışmayacak. Bunda sebep ise bu cihazların A8 ve A8X işlemcilerden güç alması. Bu işlemciler artık Apple'ın odağında bulunmuyor.



iOS 14'ün önceki yıllarda olduğu gibi Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. O güne yaklaştıkça iOS 14'ün hangi özelliklere sahip olacağı ise yavaş yavaş ortaya çıkacak.