iOS 13'ü öne çıkaran güçlü özellikleri

1. Koyu Mod



Koyu Mod, iPhone’unuza etkileyici yeni bir görünüm katıyor. Ekrandaki hiçbir öğenin gözlerinizi yormaması için özenle tasarlanan bu özellik tüm sisteme entegre oluyor. Üstelik, Denetim Merkezi’nden kolayca açılabiliyor veya geceleri otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor.

2. Ebeveynler için ekran süresi



İletişim sınırları



Hem gün içinde hem de Atıl Süre boyunca çocuklarınızın iletişime geçebileceği ve çocuklarınızla iletişime geçebilecek kişileri denetleyin.



Çocuklar için kişiler listesi



Ebeveynler, Ekran Süresi özelliğini kullanarak çocuklarının aygıtlarında görünen kişileri yönetebiliyorlar.



Bir dakika daha



Ekran Süresi sınırına ulaşıldığında hızlı bir şekilde işinizi kaydetmek veya oynadığınız oyundan çıkış yapmak için “bir dakika daha” seçeneğine dokunun.



Kullanım verileri



Kullanım verileri şimdi 30 günü kapsıyor. Bu sayede önceki haftaların Ekran Süresi rakamlarını karşılaştırabiliyorsunuz.



3. Fotoğraflar

Yepyeni Fotoğraflar sekmesi



Yeni Fotoğraflar sekmesi, fotoğraf arşivinize farklı seviyelerde seçkiler üzerinden bakabilmenizi sağlıyor. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmak, paylaşmak ve o anları yeniden yaşamak kolaylaşıyor. Tüm Fotoğraflar’da her şeyi bir arada görüntüleyebiliyor, Günler’de özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor, Aylar’da değerli anılarınızı hatırlayabiliyor veya Yıllar’da öne çıkanları yeniden keşfedebiliyorsunuz.

Doğum günü modu



Kişiler albümünüzde doğum gününü belirttiğiniz kişiler varsa, Fotoğraflar sekmesi doğum günlerinde onların fotoğraflarını öne çıkarıyor

Ekran kayıtları için akıllı albüm

Tüm yeni ekran kayıtlarınız şimdi bir arada.



Gelişmiş arama özellikleri



“Plaj” ve “selfie” gibi arama terimlerini ayrı ayrı yazmak yerine birleştirerek arayabiliyorsunuz.

4. Kamera

Portre Işığı’nın yoğunluğunu ayarlama



Stüdyo ışığınızın pozisyonunu ve yoğunluğunu sanal olarak ayarlayın. Cildi pürüzsüzleştirmek, gözleri keskinleştirmek ve yüz hatlarını belirginleştirmek için ışığı süjeye yaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak Portre Işığı efektinin yoğunluğunu artırın. Veya hoş ve zarif bir görünüm yakalamak için ışığı süjeden uzaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak ışığın yoğunluğunu azaltın.



High-Key Mono



Yeni Portre Işığı efekti High-Key Işığı Mono, fotoğrafını çektiğiniz süjeyi tek renkli hale getirip beyaz bir fon önüne yerleştirerek klasik güzellikte bir görünüm yaratıyor.

5. Gizlilik ve Güvenlik

Uygulamalar için konum izinleri



Uygulamalara verdiğiniz konum bilgilerini yeni ve ayrıntılı ayarlarla yönetebiliyorsunuz. Bir uygulamanın konumunuza bir kereliğine veya uygulamayı her kullandığınızda erişmesine izin verebiliyorsunuz.





Uygulamaların konum kullanımı şeffaflığı



Bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim alıyorsunuz. Böylece izninizi güncelleyip güncellemeyeceğinize karar verebiliyorsunuz.

Wi-Fi üzerinden konum gizliliği iyileştirmeleri



API değişiklikleri ve yeni denetimler sayesinde uygulamaların Wi-Fi üzerinden konumunuza izinsiz erişmesini önleyebiliyorsunuz.

Paylaşılan fotoğraflar için konum denetimleri



Şimdi fotoğraf paylaşırken konumunuzu paylaşıp paylaşmayacağınıza siz karar verebiliyorsunuz.

6. Apple ile Giriş Yap

Apple ID ile giriş yapma özelliği



Sahip olduğunuz Apple ID ile uygulamalarda ve web sitelerinde hızla ve kolayca oturum açın. Form doldurmanıza veya yeni parola oluşturmanıza gerek yok. Apple ile Giriş Yap seçeneğine dokunun, ardından Face ID veya Touch ID’yi kullanın. İşte bu kadar basit.

Gizliliğiniz önemli



Apple ile giriş yaptığınızda Apple asla sizi takip etmiyor veya profilinizi çıkarmıyor. Uygulama veya web sitesiyle paylaşmanız gereken bilgiler en fazla adınız ve mail adresiniz olabiliyor.



E-Postamı Gizle özelliği



Mail adresinizi bir uygulamayla paylaşmak istemiyor musunuz? Karar sizin. Mail adresinizi paylaşmayı veya gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Dilerseniz, Apple’ın size özel bir mail adresi oluşturmasını ve gelen mesajları bu adres üzerinden gerçek mail hesabınıza iletmesini de isteyebiliyorsunuz.

Yerleşik güvenlik özellikleri



Apple ile Giriş Yap seçeneğini kullanmak için Apple ID’nizin iki faktörlü kimlik doğrulamayla korunuyor olması gerekiyor. Böylece favori uygulamalarınızdaki hesaplarınıza erişiminiz de otomatik olarak korunmuş oluyor.

Her yerde çalışma özelliği



Apple ile Giriş Yap, tüm Apple aygıtlarınızın yanı sıra Android veya Windows üzerindeki web sayfalarında ve uygulamalarda da çalışıyor. Favori uygulamanıza nereden giriş yapıyor olursanız olun Apple ile Giriş Yap seçeneğinden yararlanabiliyorsunuz.



7. Harita ile konum geçmişiniz geçmişte kalır.



Koleksiyonlar



En sevdiğiniz veya yakında en sevdikleriniz arasına girecek yerlerden koleksiyonlar oluşturun, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.

Favoriler



Navigasyonu bir dokunuşla başlatabilmek için ev, iş yeri, spor salonu, çocuğunuzun okulu gibi sık gittiğiniz yerlerin bir listesini oluşturun.

Tahmini varış zamanı paylaşma



Tahmini varış zamanınızı aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşın. Üstelik önemli bir gecikme olursa tahmini varış zamanınız güncelleniyor.

8. Siri

Akıllı Siri özellikleri



Apple Podcasts ve Harita’da Siri kişiye özel önerilerde bulunuyor. Hatta mesajlardaki anımsatıcıları ve üçüncü taraf uygulamalarındaki etkinlikleri algılayabiliyor.

Ses uygulamaları için SiriKit



Siri şimdi üçüncü taraf uygulamalarıyla müzik, podcast, sesli kitap ve radyo çalabiliyor.





9. AirPods

Siri ile Mesajları Seslendir



Telefonunuz ulaşamayacağınız bir yerdeyken Siri, mesajlaşma uygulamalarınızdan gelen bildirimleri ikinci nesil AirPods’unuza okuyabiliyor.

10. Memoji ve Mesajlar

Yeni Memoji kişiselleştirme

Yeni saç stilleri, baş aksesuarları, makyaj ve piercing seçenekleriyle Memoji’nizi kendiniz gibi eşsiz hale getirin.

Ad ve fotoğraf paylaşma



Bir yazışmaya başlarken veya diğer kişi bir mesajı yanıtladığında otomatik olarak adınızı ve fotoğrafınızı paylaşın. Herkesle veya yalnızca kişilerinizle paylaşmayı ya da hiç paylaşmamayı siz seçin. Hatta dilerseniz fotoğrafınızın yerine bir Animoji, resim veya monogram kullanın.

Gelişmiş arama



Mesajlar’daki arama özelliği, aradığınızı bulmanızı daha da kolaylaştırıyor. Siz tek bir harf bile yazmadan, arıyor olabileceğiniz son mesajları, kişileri, fotoğrafları, bağlantıları ve konumları gösteriyor. Arama yapmak için yazmaya başladığınızda Mesajlar sonuçları kategorize ediyor ve aramanızla eşleşen sözcükleri vurguluyor.





Yeni Animoji



Fare, ahtapot ve inek olmak üzere üç yeni Animoji karakteriyle şimdi kendinizi ifade etmek için daha fazla seçeneğiniz var.

11. CarPlay

CarPlay Kontrol Paneli



Önünüzdeki yolu daha sade bir şekilde görmenizi sağlayan yepyeni CarPlay Kontrol Paneli ile tanışın.

Yeni Takvim uygulaması



Sizi tüm gün nelerin beklediğini hareket halindeyken görün. Tek dokunuşla yol tarifi alın veya telefonunuzdan bir toplantıya katılın.

Apple Music uygulaması



Apple Music’te şimdi albüm kapakları da gösteriliyor. Yani yolculuğunuz için mükemmel müzik listesini oluşturmak artık daha da kolay.

12. Performans

Daha hızlı kilit açma



iOS 13, iOS 12’den bile daha hızlı. Örneğin Face ID şimdi kilidi yüzde 30’a varan oranda daha hızlı açıyor.

Daha hızlı açılan uygulamalar



Uygulamalar şimdi 2 kata kadar daha hızlı açılıyor ve indirme boyutları da küçülüyor.

Face ID’de daha hızlı kilit açma



iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’ın kilidini açmak yüzde 30’a kadar daha hızlı.

Daha küçük uygulama güncellemeleri



Uygulama güncellemeleri ortalama yüzde 60’a kadar küçülecek.

13. Artırılmış Gerçeklik

People Occlusion özelliği



AR içerikleri doğal bir şekilde kişilerin önünde veya arkasında görünüyor. Bu özellik daha etkileyici AR deneyimlerine ve yeşil ekran tarzında eğlenceli uygulamalara olanak veriyor.

Motion Capture desteği



Motion Capture, geliştiricilerin insan hareketlerini uygulamalara entegre etmelerine olanak veriyor.