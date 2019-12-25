iOS 13'ü öne çıkaran güçlü özellikleri
Apple'ın özellikle kullanım kolaylığı ve sadeliğiyle dikkat çeken, kullanıcılarda bir nevi alışkanlık yaratan mobil işletim sistemi iOS, yıllar boyu güncellenmeye devam etti ve son olarak Eylül ayında iOS 13'e ulaşarak en yeni özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturdu. Peki iOS'un güçlü yanları neler?
1. Koyu Mod
Koyu Mod, iPhone’unuza etkileyici yeni bir görünüm katıyor. Ekrandaki hiçbir öğenin gözlerinizi yormaması için özenle tasarlanan bu özellik tüm sisteme entegre oluyor. Üstelik, Denetim Merkezi’nden kolayca açılabiliyor veya geceleri otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor.
2. Ebeveynler için ekran süresi
İletişim sınırları
Hem gün içinde hem de Atıl Süre boyunca çocuklarınızın iletişime geçebileceği ve çocuklarınızla iletişime geçebilecek kişileri denetleyin.
Çocuklar için kişiler listesi
Ebeveynler, Ekran Süresi özelliğini kullanarak çocuklarının aygıtlarında görünen kişileri yönetebiliyorlar.
Bir dakika daha
Ekran Süresi sınırına ulaşıldığında hızlı bir şekilde işinizi kaydetmek veya oynadığınız oyundan çıkış yapmak için “bir dakika daha” seçeneğine dokunun.
Kullanım verileri
Kullanım verileri şimdi 30 günü kapsıyor. Bu sayede önceki haftaların Ekran Süresi rakamlarını karşılaştırabiliyorsunuz.
3. Fotoğraflar
Yepyeni Fotoğraflar sekmesi
Yeni Fotoğraflar sekmesi, fotoğraf arşivinize farklı seviyelerde seçkiler üzerinden bakabilmenizi sağlıyor. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmak, paylaşmak ve o anları yeniden yaşamak kolaylaşıyor. Tüm Fotoğraflar’da her şeyi bir arada görüntüleyebiliyor, Günler’de özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor, Aylar’da değerli anılarınızı hatırlayabiliyor veya Yıllar’da öne çıkanları yeniden keşfedebiliyorsunuz.
Doğum günü modu
Kişiler albümünüzde doğum gününü belirttiğiniz kişiler varsa, Fotoğraflar sekmesi doğum günlerinde onların fotoğraflarını öne çıkarıyor
Ekran kayıtları için akıllı albüm
Tüm yeni ekran kayıtlarınız şimdi bir arada.
Gelişmiş arama özellikleri
“Plaj” ve “selfie” gibi arama terimlerini ayrı ayrı yazmak yerine birleştirerek arayabiliyorsunuz.
4. Kamera
Portre Işığı’nın yoğunluğunu ayarlama
Stüdyo ışığınızın pozisyonunu ve yoğunluğunu sanal olarak ayarlayın. Cildi pürüzsüzleştirmek, gözleri keskinleştirmek ve yüz hatlarını belirginleştirmek için ışığı süjeye yaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak Portre Işığı efektinin yoğunluğunu artırın. Veya hoş ve zarif bir görünüm yakalamak için ışığı süjeden uzaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak ışığın yoğunluğunu azaltın.
High-Key Mono
Yeni Portre Işığı efekti High-Key Işığı Mono, fotoğrafını çektiğiniz süjeyi tek renkli hale getirip beyaz bir fon önüne yerleştirerek klasik güzellikte bir görünüm yaratıyor.
5. Gizlilik ve Güvenlik
Uygulamalar için konum izinleri
Uygulamalara verdiğiniz konum bilgilerini yeni ve ayrıntılı ayarlarla yönetebiliyorsunuz. Bir uygulamanın konumunuza bir kereliğine veya uygulamayı her kullandığınızda erişmesine izin verebiliyorsunuz.
Uygulamaların konum kullanımı şeffaflığı
Bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim alıyorsunuz. Böylece izninizi güncelleyip
Wi-Fi üzerinden konum gizliliği iyileştirmeleri
API değişiklikleri ve yeni denetimler sayesinde uygulamaların Wi-Fi üzerinden konumunuza izinsiz erişmesini önleyebiliyorsunuz.
Paylaşılan fotoğraflar için konum denetimleri
Şimdi fotoğraf paylaşırken konumunuzu paylaşıp paylaşmayacağınıza siz karar verebiliyorsunuz.
6. Apple ile Giriş Yap
Apple ID ile giriş yapma özelliği
Sahip olduğunuz Apple ID ile uygulamalarda ve web sitelerinde hızla ve kolayca oturum açın. Form doldurmanıza veya yeni parola oluşturmanıza gerek yok. Apple ile Giriş Yap seçeneğine dokunun, ardından Face ID veya Touch ID’yi kullanın. İşte bu kadar basit.
Gizliliğiniz önemli
Apple ile giriş yaptığınızda Apple asla sizi takip etmiyor veya profilinizi çıkarmıyor. Uygulama veya web sitesiyle paylaşmanız gereken bilgiler en fazla adınız ve mail adresiniz olabiliyor.
E-Postamı Gizle özelliği
Mail adresinizi bir uygulamayla paylaşmak istemiyor musunuz? Karar sizin. Mail adresinizi paylaşmayı veya gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Dilerseniz, Apple’ın size özel bir mail adresi oluşturmasını ve gelen mesajları bu adres üzerinden gerçek mail hesabınıza iletmesini de isteyebiliyorsunuz.
Yerleşik güvenlik özellikleri
Apple ile Giriş Yap seçeneğini kullanmak için Apple ID’nizin iki faktörlü kimlik doğrulamayla korunuyor olması gerekiyor. Böylece favori uygulamalarınızdaki
Her yerde çalışma özelliği
Apple ile Giriş Yap, tüm Apple aygıtlarınızın yanı sıra Android veya Windows üzerindeki web sayfalarında ve uygulamalarda da çalışıyor. Favori uygulamanıza nereden giriş yapıyor olursanız olun Apple ile Giriş Yap seçeneğinden yararlanabiliyorsunuz.
7. Harita ile konum geçmişiniz geçmişte kalır.
Koleksiyonlar
En sevdiğiniz veya yakında en sevdikleriniz arasına girecek yerlerden koleksiyonlar oluşturun, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.
Favoriler
Navigasyonu bir dokunuşla başlatabilmek için ev, iş yeri, spor salonu, çocuğunuzun okulu gibi sık gittiğiniz yerlerin bir listesini oluşturun.
Tahmini varış zamanı paylaşma
Tahmini varış zamanınızı aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşın. Üstelik önemli bir gecikme olursa tahmini varış zamanınız güncelleniyor.
8. Siri
Akıllı Siri özellikleri
Apple Podcasts ve Harita’da Siri kişiye özel önerilerde bulunuyor. Hatta mesajlardaki anımsatıcıları ve üçüncü taraf uygulamalarındaki etkinlikleri algılayabiliyor.
Ses uygulamaları için SiriKit
Siri şimdi üçüncü taraf uygulamalarıyla müzik, podcast, sesli kitap ve radyo çalabiliyor.
9. AirPods
Siri ile Mesajları Seslendir
Telefonunuz ulaşamayacağınız bir yerdeyken Siri, mesajlaşma uygulamalarınızdan gelen bildirimleri ikinci nesil AirPods’unuza okuyabiliyor.
10. Memoji ve Mesajlar
Yeni Memoji kişiselleştirme
Yeni saç stilleri, baş aksesuarları, makyaj ve piercing seçenekleriyle Memoji’nizi kendiniz gibi eşsiz hale getirin.
Ad ve fotoğraf paylaşma
Bir yazışmaya başlarken veya diğer kişi bir mesajı yanıtladığında otomatik olarak adınızı ve fotoğrafınızı paylaşın. Herkesle veya yalnızca kişilerinizle paylaşmayı ya da hiç paylaşmamayı siz seçin. Hatta dilerseniz fotoğrafınızın yerine bir Animoji, resim veya monogram kullanın.
Gelişmiş arama
Mesajlar’daki arama özelliği, aradığınızı bulmanızı daha da kolaylaştırıyor. Siz tek bir harf bile yazmadan, arıyor olabileceğiniz son mesajları, kişileri, fotoğrafları, bağlantıları ve konumları gösteriyor. Arama yapmak için yazmaya başladığınızda Mesajlar sonuçları kategorize ediyor ve aramanızla eşleşen sözcükleri vurguluyor.
Yeni Animoji
Fare, ahtapot ve inek olmak üzere üç yeni Animoji karakteriyle şimdi kendinizi ifade etmek için daha fazla seçeneğiniz var.
11. CarPlay
CarPlay Kontrol Paneli
Önünüzdeki yolu daha sade bir şekilde görmenizi sağlayan yepyeni CarPlay Kontrol Paneli ile tanışın.
Yeni Takvim uygulaması
Sizi tüm gün nelerin beklediğini hareket halindeyken görün. Tek dokunuşla yol tarifi alın veya telefonunuzdan bir toplantıya katılın.
Apple Music uygulaması
Apple Music’te şimdi albüm kapakları da gösteriliyor. Yani yolculuğunuz için mükemmel müzik listesini oluşturmak artık daha da kolay.
12. Performans
Daha hızlı kilit açma
iOS 13, iOS 12’den bile daha hızlı. Örneğin Face ID şimdi kilidi yüzde 30’a varan oranda daha hızlı açıyor.
Daha hızlı açılan uygulamalar
Uygulamalar şimdi 2 kata kadar daha hızlı açılıyor ve indirme boyutları da küçülüyor.
Face ID’de daha hızlı kilit açma
iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’ın kilidini açmak yüzde 30’a kadar daha hızlı.
Daha küçük uygulama güncellemeleri
Uygulama güncellemeleri ortalama yüzde 60’a kadar küçülecek.
13. Artırılmış Gerçeklik
People Occlusion özelliği
AR içerikleri doğal bir şekilde kişilerin önünde veya arkasında görünüyor. Bu özellik daha etkileyici AR deneyimlerine ve yeşil ekran tarzında eğlenceli uygulamalara olanak veriyor.
Motion Capture desteği
Motion Capture, geliştiricilerin insan hareketlerini uygulamalara entegre etmelerine olanak veriyor.
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