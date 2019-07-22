iOS 13 yayınlandığında müzik paylaşımı mümkün olacak
Apple'ın Haziran ayı başlarında WWDC 2019 etkinliği kapsamında ilk kez dünyayla paylaştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, Eylül ayında yayınlanacak. Pek çok yeni özelliği bir ara sunması beklenen iOS 13'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri de müzik paylaşımı olacak.
Apple, iOS 13 için gün sayıyor. Eylül ayında yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 R'ın tanıtılmasıyla birlikte iOS 13'ün de aktif hale getirilmesi bekleniyor. Yeni güncellemenin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, müzik paylaşma özelliği ise oldukça dikkat çekici. Bu yeni özellik sayesinde iOS kullanıcılarının tek cihazdan iki adet farklı Bluetooth kulaklığa medya ses aktarımı yapılabilmesine olanak tanıyor.
Müzik dinliyorken aynı müziğin, video izliyorken aynı video sesinin yayınlanacağı iki kulaklık sayesinde tek cihaz üzerinden birden çok kişi ses dinleyebilecek. Özellikle müziğin arkadaşlarla paylaşılmasına olanak tanıyan bu özelliğin iOS kullanıcıları arasında fazlasıyla beğenileceği ve sık sık kullanılacağı düşünülüyor.
Test aşamasında olan özelliğin kullanımı ise oldukça sınırlı olacak. AirPods, AirPods 2 ve Powerbeats Pro cihazlar bu özellikle uyumlu çalışabiliyor.
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