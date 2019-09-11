iOS 13 ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu
Apple, ilk olarak WWDC 2019 etkinliğinde dünyayla paylaştığı yeni sürüm mobil işletim sistemi iOS 13'ü ne zaman yayınlayacak? iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in tanıtıldığı gecede iOS 13'ün yayınlanma tarihi de netlik kazandı.
Apple, 10 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte kafalardaki pek çok soru işaretine yanıt verdi. Yeni iPhone'larıyla birlikte milyonlarca iPhone'a yüklenmesi beklenen iOS 13'ün çıkış tarihi de belli oldu. 19 Eylül tarihinden itibaren kullanıcılar yeni iOS sürümünü telefonlarına indirebilecek. Ancak elbette bu sürümü destekleyen iPhone modellerine yükleme yapılabilecek.
İOS 13 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:
– iPhone 11
– iPhone 11 Pro
– iPhone 11 Pro Max
– iPhone Xs
– iPhone Xs Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
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Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6, iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış oluyor. iOS 13 güncellemesinin bu cihazlara yüklenebilmesi söz konusu olmayacak.
iOS 13 İLE NE DEĞİŞECEK?
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.
iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.
Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.
Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.
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