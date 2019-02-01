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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

iOS 13 nasıl olacak? İşte iPhone'ları baştan sona değiştirecek müthiş özellikler

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iOS 13 nasıl olacak? İşte iPhone'ları baştan sona değiştirecek müthiş özellikler

iOS 13, bu yıl ortalarında gerçekleştirilecek WWDC'19 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkacak. Henüz geliştirilme aşamasında olan iOS 13 sürümü, Apple'ın iPad ve iPhone'ları dahil kendi ekosistemini bir araya getiren işletim sisteminin en yeni yüzü olacak. Peki iOS 13 ile yeni neler geliyor?

WWDC 2019 için henüz çok erken; ancak iOS 13'ü ilk kez göreceğimiz etkinlik olacağı için de hayli önem taşıyor. iOS 13 ile birlikte iPhone ve iPad'lerde pek çok değişiklik olacak. Bunlardan biri gece modu. Yani iPhone'ları tamamen gece modunda kullanabileceğiz. Bu sayede pilden tasarruf edip, gözlerimizi daha az yoracağız. Elbette bu özellik isteğe bağlı olacak. 

Gelelim CarPlay uygulamasına... iOS 13 sürümünde CarPlay uygulamasında kayda değer iyileştirmeler yapılacak. Bu sayede, söz konusu uygulamayı daha stabil hale getirecek olan Apple‘ın, bu uygulamaya da bazı işlevsel özellikler kazandıracak. iPad için yeni bir ekran üzerinde çalışan Apple'ın iOS 13 altında bazı çoklu görev özelliklerini genişleteceği de konuşuluyor. Ancak bu konuda fazla detay bulunmuyor. 

iOS 13 ile ilgili bilgiler şimdilik oldukça sınırlı; ancak WWDC'ye yaklaştıkça çok önemli detaylar bir bir gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor. 

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