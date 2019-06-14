iOS 13: Limit aşım uyarısı alırsanız şaşırmayın
iOS 12 ile birlikte kullanıcılara sunulan Ekran Süresi özelliği geliştiriliyor. iOS 13'ün yayınlanmasıyla birlikte bu özellikte bakın ne gibi değişiklikler göreceğiz?
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve 5 bini aşkın katılımcının hazır bulunduğu WWDC 2019 etkinliğinde duyurulan iOS 13, Eylül ayında kullanıcılara sunulacak. Pek çok yeni özelliği bir arada getirmesi beklenen yeni iOS güncellemesinde dikkat çeken özelliklerden biri de Ekran Süresi uygulaması olacak. Halihazırda iOS 12 ile birlikte telefon ve tabletlere gelen bu özellik, iOS 13 altında çok daha gelişmiş ayarları bizlere sunacak.
Ekran Süresi uygulamasına artık limit ekleyebileceksiniz. Şöyle ki, herhangi bir uygulama için süre belirlediğinizde ve limit koyduğunuzda artık o uygulamaya girme şansınız kalmayacak. Kullanıcılar sadece uygulamaya değil, uygulamaların bulunduğu kategoriler için de bu sınırlamayı getirebilecek.
Limit aşımı uyarısı da gelecek bir diğer yeni özellik olacak. Apple, iOS 13’te Screen Time’daki kullanım verilerini genişleterek 30 güne çıkardı. Bu yeni kullanım verileri, kullanıcının bir uygulama veya oyunda bir dakika daha uyup uymayacağını belirlemesine yardımcı olacak.
Kullanıcı, belirlenen limite 1 dakika kaldığında ve hâlâ bu uygulamayı veya oyunu kullanıyorlarsa, 'bir dakika daha' yazan bir pencere açılacak. Bu seçeneğin seçilmesi, kullanıcının uygulamayı veya oyunu 60 saniye boyunca kullanmaya devam etmesine, okumayı bitirmeleri için zaman vermesine veya Apple'ın belirttiği gibi limit bitmeden önce uygulamadan çıkmaya izin verecek.
Gelelim son yeniliğe... Screen Time yani Ekran Süresi özelliği ile ebeveynler, çocuklarının cihazındaki kişi listesine ulaşabilecek ve kişi listesinde hangi adların/numaraların görüneceğini seçebilecekler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle