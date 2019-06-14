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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.06.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

iOS 13: Limit aşım uyarısı alırsanız şaşırmayın

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iOS 13: Limit aşım uyarısı alırsanız şaşırmayın

iOS 12 ile birlikte kullanıcılara sunulan Ekran Süresi özelliği geliştiriliyor. iOS 13'ün yayınlanmasıyla birlikte bu özellikte bakın ne gibi değişiklikler göreceğiz?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve 5 bini aşkın katılımcının hazır bulunduğu WWDC 2019 etkinliğinde duyurulan iOS 13, Eylül ayında kullanıcılara sunulacak. Pek çok yeni özelliği bir arada getirmesi beklenen yeni iOS güncellemesinde dikkat çeken özelliklerden biri de Ekran Süresi uygulaması olacak. Halihazırda iOS 12 ile birlikte telefon ve tabletlere gelen bu özellik, iOS 13 altında çok daha gelişmiş ayarları bizlere sunacak.

Ekran Süresi uygulamasına artık limit ekleyebileceksiniz. Şöyle ki, herhangi bir uygulama için süre belirlediğinizde ve limit koyduğunuzda artık o uygulamaya girme şansınız kalmayacak. Kullanıcılar sadece uygulamaya değil, uygulamaların bulunduğu kategoriler için de bu sınırlamayı getirebilecek. 

iOS 13: Limit aşım uyarısı alırsanız şaşırmayın

Limit aşımı uyarısı da gelecek bir diğer yeni özellik olacak. Apple, iOS 13’te Screen Time’daki kullanım verilerini genişleterek 30 güne çıkardı. Bu yeni kullanım verileri, kullanıcının bir uygulama veya oyunda bir dakika daha uyup uymayacağını belirlemesine yardımcı olacak.

Kullanıcı, belirlenen limite 1 dakika kaldığında ve hâlâ bu uygulamayı veya oyunu kullanıyorlarsa, 'bir dakika daha' yazan bir pencere açılacak. Bu seçeneğin seçilmesi, kullanıcının uygulamayı veya oyunu 60 saniye boyunca kullanmaya devam etmesine, okumayı bitirmeleri için zaman vermesine veya Apple'ın belirttiği gibi limit bitmeden önce uygulamadan çıkmaya izin verecek.

iOS 13: Limit aşım uyarısı alırsanız şaşırmayın

Gelelim son yeniliğe... Screen Time yani Ekran Süresi özelliği ile ebeveynler, çocuklarının cihazındaki kişi listesine ulaşabilecek ve kişi listesinde hangi adların/numaraların görüneceğini seçebilecekler.

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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