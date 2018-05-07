iOS 13 ile her şey değişiyor! İşte iPhone'ları bekleyen yenilikler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriTeknoloji iOS 13 ile her şey değişiyor! İşte iPhone'ları bekleyen yenilikler
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Teknoloji
07.05.2018 - 07:38, Son Güncelleme:

iOS 13 ile her şey değişiyor! İşte iPhone'ları bekleyen yenilikler

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iOS 13 ile her şey değişiyor! İşte iPhone'ları bekleyen yenilikler

iOS 13, Apple'ın gelecek yıl yayınlaması beklenen en yeni mobil işletim sistemi olacak. Peki iOS 13, iPhone'ları nasıl değiştirecek? Apple bugünden iOS 13 hakkında herhangi bir açıklama yapmadı elbette; ancak şirkete yakın kaynaklara göre bakın yeni iOS sürümü neleri değiştirecek?

iPad için iOS 13 sürümünün tablete odaklı birçok yeni özellik ile birlikte geleceği ifade ediliyor. Bunlar arasında macOS masaüstü işletim sisteminde olduğu gibi yan yana bölünmüş görünümün yanı sıra, yenilenmiş ve daha yetenekli Dosyalaruygulamasının da adı geçiyor. Ayrıca, Apple Pencil çalışma şekli hakkında da geliştirmelerle karşılaşacağız gibi görünüyor.

Bildiğiniz üzere Apple, iOS 11 ile yaşadığı sorunlar sonrasında iOS 12 için yeniliklerden çok sistem kararlılığına odaklanmış durumda. Kısacası şirket, esas yenilikleri bir Yukon kod adlı sonraki sürüm için saklayacak.

Uzun zamandır adı geçen çapraz platform uygulamaları da ilk kez 13. sürüm ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı hakkında söylentiler dolaşan iOS ve Mac uygulamalarının tüm Apple cihazlarda çalışması beklenilenden biraz daha ileri tarihe atılmış durumda.

Tabii ki Apple, iOS 12 sürümünü kararlı hale getirirken kullanıcıları bazı ufak yeniliklerden de mahrum bırakmayacak. Şu an için bilinenler arasında yeni ve gelişmiş Animoji seçenekleri, Animoji için FaceTime desteği, yeni ebeveyn kontrolleri, ebeveynlerin çocuklarının cihazları ne kadar süreyle kullandığını takip edebileceği Dijital Sağlık aracı ve daha fazlası bulunuyor.

Shiftdelete'in haberine göre iOS 12 duyurusu alışılageldik şekilde 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Worldwide Developer Conference (WWDC) 2018 etkinliğinde yapılacak. Aynı etkinlikte macOS 10.14, tvOS 12 ve watchOS 5 ile ilgili ilk bilgileri de öğrenmiş olacağız. Mobil işletim sisteminin kullanıcılarla buluşmasının ise 2018 iPhone akıllı telefonların çıkışı ile birlikte bu yılın sonlarında olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

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