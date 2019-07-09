iOS 13 ile gelen özellik: iCloud hesabınıza giriş yaparken artık...
iOS 13, iPhone kullanıcıları için pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de iCloud hesabına giren tüm kullanıcıları ilgilendiriyor. Artık hesabınıza giriş yaparken bakın ne yapacaksınız?
iPhone X ile birlikte yeni iPhone modellerinde kullanıcılar ekran kilidi başta olmak üzere hesaplarına dahi giriş yaparken FaceID teknolojisini kullanabiliyor. Kullanıcıların hayatını fazlasıyla kolaylaştıran bu teknoloji, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda da yüksek performansta çalıştığından kullanıcılar bu durumdan hayli memnun.
Şimdi ise Apple, Touch ID ve Face ID teknolojilerini iCloud için uyumlu hale getirmeye hazırlanıyor. iOS 13 ile birlikte kullanıcıların faydalanabileceği bu özellik sayesinde iCloud hesabınıza girmek için artık her defasında şifre girmeniz gerekmeyecek. Bunun yerine parmak izinizi taratarak ya da yüzünü kameraya göstererek de hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.
iOS 13 ile birlikte 'Apple ile oturum aç' özelliği de aktif olacak. Henüz bu özellikle ilgili detaylar su yüzüne çıkmadıysa da, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre bu özellik ile iCloud'a biyometrik erişimin güçlü bir bağlantısı bulunuyor.
iOS 13, Eylül ayında iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 model cihazların duyurusunun yapıldığı gün final sürümü hazır hale gelecek ve yine Eylül ayı içinde kullanıcılara sunulacak.
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