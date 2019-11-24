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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.11.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir?

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iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir?
Fotoğraf: iStock

Apple'ın Eylül ayı itibarıyla kullanıcılarına sunduğu iOS 13 ile pek çok yeni özellik hayatımıza girdi. Yeni sürümle birlikte dikkat çeken özelliklerden biri de fotoğraf ve videoların üzerinde kolayca düzenleme yapabilmek ve bu içerikleri paylaşabilmek.

iPhone ve iPad’inizle çektiğiniz muhteşem fotoğrafların hepsi Fotoğraflar uygulamasında sizi bekliyor. En iyi karelerinizi bulmanız, düzenlemeniz ve paylaşmanız için yepyeni akıllı özellikler sunan Fotoğraflar, şimdi daha da yetenekli ve size özel.

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir

Fotoğraf: Apple

En iyi fotoğraflarınızı iPhone ve iPad’de daha da iyi hale getirin.

Geliştirilmiş düzenleme özellikleri, fotoğraflarınızın üzerinde ayrıntılı şekilde çalışmanız için güçlü yeni araçlar ve daha fazla kontrol sunuyor. Otomatik İyileştirme yoğunluğunu kendiniz kontrol ediyorsunuz. Üstelik bu yoğunluğa bağlı olarak pozlama, kontrast ve parlaklık gibi diğer ayarların da akıllı bir şekilde nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz.

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir

Fotoğraf: Apple

Sevdiğiniz fotoğraf düzenleme araçlarını şimdi videolarda da kullanın.

Fotoğraflarda kullandığınız renk, pozlama, kontrast gibi ayarlarla birlikte Döndürme, Kırpma ve Otomatik İyileştirme gibi araç ve efektlerin hemen hepsini şimdi videolarda da kullanabiliyorsunuz.

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir

Fotoğraf: Apple

RAW fotoğraflarınızı, Fotoğraflar uygulamasının içinde kolayca düzenleyin

A9 çipe veya daha yeni bir modeline sahip iPhone ve iPad’lerdeki Fotoğraflar uygulamasından RAW görüntüleri içe aktarabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz.

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir

Fotoğraf: Apple

Portre Işığı denetimi

Portre Işığı’nda ışık yoğunluğunu değiştirerek istediğiniz görünümü yaratabilirsiniz.

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir

Fotoğraf: Apple

High‑Key Mono

Portre modunda çektiğiniz fotoğraflara harika bir tek renk efekti ekleyerek stüdyo kalitesinde fotoğraflar elde edebilirsiniz.

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir

Fotoğraf: Apple

Fotoğraflarınızı nasıl ararsınız?

Belirli bir kişiyi, yeri veya etkinliği arayın.

Akıllı yüz tanıma ve konum belirleme özellikleri, fotoğrafta birlikte yer aldığınız kişilere veya fotoğrafın çekildiği konuma göre arama yapabilmenizi sağlıyor ve tam da aradığınız fotoğrafı bulmanızı kolaylaştırıyor. Hatta “Japon restoranı” gibi genel kategoriler veya “üstü açılır araba” ya da “spor festivali" gibi daha spesifik içerikler için de arama yapmanız mümkün.

iOS 13 ile fotoğraf ve videolar nasıl kolayca düzenlenir

Fotoğraf: Apple

Akıllı arama önerileri alın

Fotoğraflar uygulaması, siz daha arama çubuğuna yazmaya başlamadan önce, önemli etkinlik, kişi, yer ve tarihlerin fotoğraflarını gösteriyor. Ayrıca, geçmişte yaptığınız ve şimdi ilginizi çekebilecek veya sizin için önemli olabilecek şeylerin fotoğraflarını da belirliyor. Örneğin tenis maçına gittiyseniz, yıllar önce katıldığınız başka bir spor etkinliğinin fotoğraflarına yeniden göz atmanızı önerebiliyor.

Fotoğraflarınızı içindeki şeylere göre arayın

Fotoğraflarınızı içindeki motosikletler, ağaçlar veya elmalar gibi şeylere göre aramak isterseniz, gelişmiş yapay öğrenme teknolojisi kullanan ortam ve nesne tanıma özellikleri sayesinde bu da mümkün. Ayrıca, “plaj” ve “selfie” gibi farklı terimleri tek seferde birlikte aratabiliyorsunuz.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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