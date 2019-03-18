iOS 13 hangi cihazlara yüklenemeyecek?
iOS 13, WWDC 2019'da ilk kez karşımıza çıkacak; yani Haziran ayının başında Apple'ın yeni işletim sistemini göreceğiz. Peki iOS 13'ü herkes telefonuna veya tabletine yükleyebilecek mi? Elbette hayır. İşte iOS 13 desteği almadığı için güncellenemeyecek Apple cihazları...
iOS 13, pek çok yeniliği de beraberinde getiren kapsamlı bir iOS güncellemesi olacak. Ancak güncelleme ile gelecek yeniliklerden bahsetmeden önce iOS 13'ün hangi cihazlara yüklenemeyeceğine değinelim. iPhone 6S başta olmak üzere iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G S, iPhone 3G. Burada destek dışında bırakılan ve kullanıcılar için şaşırtıcı olan cihaz hiç şüphesiz iPhone 6S ve iPhone 6S Plus. Çünkü bu cihazlar ilk kez 'kadro dışı' bırakılıyor, yani Apple desteğinden mahrum kalıyor.
Gelelim iOS 13 güncellemesi ile birlikte göreceğimiz yeni özelliklere... iOS 13 ile birlikte iPhone ve iPad'lerde pek çok değişiklik olacak. Bunlardan biri gece modu. Yani iPhone'ları tamamen gece modunda kullanabileceğiz. Bu sayede pilden tasarruf edip, gözlerimizi daha az yoracağız. Elbette bu özellik isteğe bağlı olacak.
Gelelim CarPlay uygulamasına... iOS 13 sürümünde CarPlay uygulamasında kayda değer iyileştirmeler yapılacak. Bu sayede, söz konusu uygulamayı daha stabil hale getirecek olan Apple‘ın, bu uygulamaya da bazı işlevsel özellikler kazandıracak. iPad için yeni bir ekran üzerinde çalışan Apple'ın iOS 13 altında bazı çoklu görev özelliklerini genişleteceği de konuşuluyor. Ancak bu konuda fazla detay bulunmuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle