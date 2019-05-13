iOS 13 hangi cihazlara yüklenebilecek?
Apple'ın yazılım geliştirici konferansı WWDC 2019'da ilk kez gün yüzüne çıkması beklenen iOS 13, Apple cihazlara pek çok kayda değer değişiklik yapacak. Ancak her telefon yeni iOS sürümünü desteklemeyecek ve kurulum mümkün olmayacak.
iOS 13 uyumlu iPhone modelleri: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus
iOS 13 uyumlu olmayacak iPhone modelleri: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus
iOS 13 uyumlu iPad modelleri: iPad Pro 12.9 inç 2016 ve 2017, iPad Pro 10.5 inç, iPad Pro 9.7 inç, iPad Pro 11 inç 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4, iPad Mini 3
iOS 13 uyumlu olmayacak iPad modelleri: iPad Mini 2, iPad Air
Yorumları Göster
Yorumları Gizle