iOS 13 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?
Apple, Eylül ayında iOS 13 güncellemesini kullanıcılarına sunacak. Ancak yeni sürümün yayınlanmasıyla birlikte bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamayacak ve iOS 12.4 sürümünde kalmak durumunda olacak.
Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6, iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış oluyor. iOS 13 güncellemesinin bu cihazlara yüklenebilmesi söz konusu olmayacak.
iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:
– iPhone Xs
– iPhone Xs Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
iOS 13 beta sürümünü indiren kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümünü deneyimleme şansına sahip. Bunun için Apple Beta Software Program'ına kaydolmak yeterli. Ancak henüz beta sürümünde olmasından dolayı test sürecinin devam ettiğini ve bir dizi performans ve teknik sorunun bu sürümde yer alabileceğini de unutmamak gerekiyor.
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