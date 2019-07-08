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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

iOS 13 geliyor! Bakışlarınızın bile sahtesini yapacak

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iOS 13 geliyor! Bakışlarınızın bile sahtesini yapacak

iOS 13 güncellemesi pek çok yeni özellikle geliyor. İlk olarak Haziran ayı başlarında gerçekleştirilen WWDC 2019 yazılım geliştirici konferansında karşımıza çıkan yeni iOS sürümünün en dikkat çeken özelliklerinden biri de 'sahte göz teması' olacak. Bu özellik, günlük hayatta bakın ne işinize yarayacak?

iOS 13 beta sürümü test süreci devam ediyor ve final sürümüne kadar pek çok yeni özellik beta sürümde ilk kez görülecek. Bu özelliklerden biri de FaceTime Dikkat Düzeltme ismini taşıyor. Bu özellik, kullanıcıların kameraya bakmasalar dahi bakıyorlarmış gibi görünmelerine ve FaceTime görüşmelerinde göz temasını bozmamaya olanak tanıyor.

Kullanıcıların görüntülü görüşme yaparken kameraya bakmamaları durumunda başka bir noktaya bakmaları can sıkan bir sorun; ancak iOS 13 ile bu sorun geride kalacak gibi görünüyor. Yani siz telefonun başka bir noktasına, örneğin ekranda kendinize, baksanız bile kameraya bakıyormuş gibi görüneceksiniz. Bu da karşıda sizi izleyen kişi için göz temasının kaybolmadığı algısını sağlayacak.

Bu özelliğin iPhone XS, iPhone XS Max'te sorunsuz çalıştığı belirtilirken, iPhone XR'ın bu desteğe sahip olup olmayacağı net değil. Haliyle iPhone X ve öncesi iPhone modellerinde bu özelliğin desteklenmeyebileceği düşünülüyor. 

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