iOS 13: Bilinmeyen numaralar sizi aradığında artık...
Apple, iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özelliği bir arada sunacak. Bunlardan biri de bilinmeyen numaralarla ilgili. iOS 13 yüklü telefonlarda bilinmeyen bir numara sizi aradığında bakın artık ne olacak?
iOS 13'ün yayınlanmasıyla birlikte Apple, telefonlarına pek çok yeni özellik kazandıracak. Ancak bir özellik var ki özellikle de bilinmeyen numaralardan gelen aramalarla ilgili önemli bir yenilik getiriyor.
iPhone’da bilinmeyen numarayı sessize alma özelliği aktif etme özelliği devreye giriyor. Peki bu ne demek?
iOS 13 ile beraber, kullanıcılar dilediği takdirde rehberinde kayıtlı olmayan kişilerden gelen aramalar için rahatsız edilmeyecek.
Kullanıcılar Ayarlar kısmından Telefon bölümüne ve burada bulunan Çağrı Susturma ve Engellenen Kişiler bölümünden Bilinmeyen Arayanları Sustur seçeneğine tıklayarak bilinmeyen numarayı sessize alma özelliğini aktif edebilir. Elbette iOS 13'ün yayınlanmasıyla bu özellik aktif hale gelecek.
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