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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.06.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

iOS 13: Bilinmeyen numaralar sizi aradığında artık...

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iOS 13: Bilinmeyen numaralar sizi aradığında artık...

Apple, iOS 13 ile birlikte pek çok yeni özelliği bir arada sunacak. Bunlardan biri de bilinmeyen numaralarla ilgili. iOS 13 yüklü telefonlarda bilinmeyen bir numara sizi aradığında bakın artık ne olacak?

iOS 13'ün yayınlanmasıyla birlikte Apple, telefonlarına pek çok yeni özellik kazandıracak. Ancak bir özellik var ki özellikle de bilinmeyen numaralardan gelen aramalarla ilgili önemli bir yenilik getiriyor.

iPhone’da bilinmeyen numarayı sessize alma özelliği aktif etme özelliği devreye giriyor. Peki bu ne demek?

iOS 13 ile beraber, kullanıcılar dilediği takdirde rehberinde kayıtlı olmayan kişilerden gelen aramalar için rahatsız edilmeyecek.

Kullanıcılar Ayarlar kısmından Telefon bölümüne ve burada bulunan Çağrı Susturma ve Engellenen Kişiler bölümünden Bilinmeyen Arayanları Sustur seçeneğine tıklayarak bilinmeyen numarayı sessize alma özelliğini aktif edebilir. Elbette iOS 13'ün yayınlanmasıyla bu özellik aktif hale gelecek.

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