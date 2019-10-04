iOS 13.2 güncellemesi ile Deep Fusion özelliği gelecek
Apple, ilerleyen haftayalarda iOS 13.2 güncellemesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Güncellemenin getireceği en büyük yenilik ise Deep Fusion özelliği olacak. Peki bu özellik ne işe yarayacak?
Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli yeni telefonlarının duyurusunu yapmış, beraberinde iOS 13 güncellemesini de kullanıcılarına sunmuştu. Ancak bir dizi güvenlik sorunu nedeniyle kısa sürede üç güncellemeyi ardı ardına yayınlayan şirket, şimdi de yeni özellikler kazandırmak adına iOS 13.2 güncellemesine hazırlanıyor. Bu güncellemeyle dikkat çeken en önemli özellik ise Deep Fusion olacak.
Peki nedir Deep Fusion? Normalde pek çok akıllı telefon modelinde kamera optimizasyonu için yapay zekâ kullanılıyor. Sahnenin algılanması, sahneye göre ayarların otomatik olarak yapılması artık standart hale geldi. Apple ise fotoğrafın çıkışını yapay zekâ ile sağlıyor.
Deep Fusion özelliği A13 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.
Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar işleniyor. 4 adet nöral ağ tarafından iki adet 12MP çözünürlüğünde fotoğraf birleştirilerek yine 12MP çözünürlüğünde çıktı alınıyor. Bu esnada kullanıcı fotoğraf çekmeye devam ediyor ve Deep Fusion verileri tutarak A13 yongası boş olduğu ilk anda işlemeyi yapıyor.
Deep Fusion teknolojisi iPhone 11 modelinde ultra geniş açı sensörünü, iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max modellerinde ise ultra geniş ve telefoto sensörlerini kullanıyor.
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