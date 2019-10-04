iOS 13.2 güncellemesi ile Deep Fusion özelliği gelecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiOS 13.2 güncellemesi ile Deep Fusion özelliği gelecek
GeriTeknoloji iOS 13.2 güncellemesi ile Deep Fusion özelliği gelecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

iOS 13.2 güncellemesi ile Deep Fusion özelliği gelecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iOS 13.2 güncellemesi ile Deep Fusion özelliği gelecek

Apple, ilerleyen haftayalarda iOS 13.2 güncellemesi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Güncellemenin getireceği en büyük yenilik ise Deep Fusion özelliği olacak. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli yeni telefonlarının duyurusunu yapmış, beraberinde iOS 13 güncellemesini de kullanıcılarına sunmuştu. Ancak bir dizi güvenlik sorunu nedeniyle kısa sürede üç güncellemeyi ardı ardına yayınlayan şirket, şimdi de yeni özellikler kazandırmak adına iOS 13.2 güncellemesine hazırlanıyor. Bu güncellemeyle dikkat çeken en önemli özellik ise Deep Fusion olacak. 

Peki nedir Deep Fusion? Normalde pek çok akıllı telefon modelinde kamera optimizasyonu için yapay zekâ kullanılıyor. Sahnenin algılanması, sahneye göre ayarların otomatik olarak yapılması artık standart hale geldi. Apple ise fotoğrafın çıkışını yapay zekâ ile sağlıyor.

iOS 13.2 güncellemesi ile Deep Fusion özelliği gelecek

Deep Fusion özelliği A13 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar işleniyor. 4 adet nöral ağ tarafından iki adet 12MP çözünürlüğünde fotoğraf birleştirilerek yine 12MP çözünürlüğünde çıktı alınıyor. Bu esnada kullanıcı fotoğraf çekmeye devam ediyor ve Deep Fusion verileri tutarak A13 yongası boş olduğu ilk anda işlemeyi yapıyor.

Deep Fusion teknolojisi iPhone 11 modelinde ultra geniş açı sensörünü, iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max modellerinde ise ultra geniş ve telefoto sensörlerini kullanıyor.

Nokia da kablosuz kulaklık ürettiNokia, IFA 2019'da yeni telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklığı Nokia Power Earbuds'ı ilk kez gün yüzüne çıkardı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?