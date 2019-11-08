iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı! Neler değişiyor?
Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.2.2 güncellemesini kullanıcılara sundu. Yeni güncelleme ile birlikte bakın neler değişiyor?
Apple, bir süredir beklenen yeni iOS güncellemesini yayınladı. iOS 13.2.2 güncellemesi ile birlikte ağırlıklı olarak telefonlarda görülen bir dizi teknik sorun giderildi. Arka planda çalışan uygulamalarda ve birden fazla uygulama çalıştırıldığında yaşanan sorunlar ortadan kalktı. Diğer bir deyişle iOS 13.2 güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan RAM sorunu giderilmiş oldu. RAM yönetimindeki hata nedeniyle arka planda birden fazla uygulama çalıştırıldığında kapanıyordu.
Bunun yanı sıra güncelleme öncesinde iPhone'ların sinyalleri bazı durumlarda kendi kendine kopuyordu. Güncelleme, bu sorunu da gidermiş durumda. Bazı aksesuarlarda şarj işleminin kesintiye uğramasına neden olan sorunda bu güncelleme ile ortadan kaldırıldı.
Gelelim iOS 13.2.2 güncellemesiyle gelen yeniliklere;
Güncellemeyi telefonunuz üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek indirebilirsiniz. iTunes kullanarak da güncellemeyi yükleyebilmek mümkün.
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