iOS 13.1 güncellemesi yayında! İşte gelen yenilikler
Apple, iOS 13.1 güncellemesini sessiz sedasız kullanıcılarına sundu. Dün akşam saatlerinde aktif hale gelen güncelleme ile birlikte bakın iPhone'larda neler değişecek?
Apple, iOS 13.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, iPadOS ile birlikte kullanıcıların karşısına çıktı. iPad ile iPhone'ların yazılımları birbirinden dün itibarıyla ayrıştırılırken, iOS 13.1, önemli bir dizi yenilikle geliyor.
Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik ise kullanıcılar için hayli önemli olan AirDrop'u kapsıyor. iPhone 11 modellerinde Apple U1 olarak adlandırılan ve cihazları ultra geniş bant ile buluşturan bir yongaya yer verildi. Apple bu yonga sayesinde AirDrop arabiriminde cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirdi. Apple cihazlarının fazla sayıda olduğu bir ortamda, AirDrop ile dosya paylaşmak istediğinizde U1 yongası diğer cihazların yerini tarıyor. Elinizdeki iPhone’a en yakın cihaz, listenin ilk sırasında gösteriliyor.
Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik, Apple Haritalar için ETA paylaşımı oldu. Bu özellik sayesinde Apple Haritalar üzerinde bir konuma varış zamanınızı canlı olarak başkasıyla paylaşmanız mümkün.
Ayrıca, güncelleme Kısayollar uygulaması için otomasyon sekmesini ve küçük arayüz düzeltmeleri içeriyor. Örneğin, PowerBeats Pro veya AirPods gibi kullandığınız cihazı gösteren bir simge arayüze dahil edildi.
Ev uygulamasına farklı ışık türlerinin yanı sıra yeni animasyonlar için yeni simgeler eklendi. Ayarlar bölümündeki bazı sayfalarda değişikliklerin yaşandığı iOS 13.1’in, genel anlamda iOS 13’e kıyasla daha performanslı olması bekleniyor.
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