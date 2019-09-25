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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.09.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

iOS 13.1 güncellemesi yayında! İşte gelen yenilikler

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iOS 13.1 güncellemesi yayında! İşte gelen yenilikler

Apple, iOS 13.1 güncellemesini sessiz sedasız kullanıcılarına sundu. Dün akşam saatlerinde aktif hale gelen güncelleme ile birlikte bakın iPhone'larda neler değişecek?

Apple, iOS 13.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, iPadOS ile birlikte kullanıcıların karşısına çıktı. iPad ile iPhone'ların yazılımları birbirinden dün itibarıyla ayrıştırılırken, iOS 13.1, önemli bir dizi yenilikle geliyor.

Güncellemenin getirdiği en büyük yenilik ise kullanıcılar için hayli önemli olan AirDrop'u kapsıyor. iPhone 11 modellerinde Apple U1 olarak adlandırılan ve cihazları ultra geniş bant ile buluşturan bir yongaya yer verildi. Apple bu yonga sayesinde AirDrop arabiriminde cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirdi. Apple cihazlarının fazla sayıda olduğu bir ortamda, AirDrop ile dosya paylaşmak istediğinizde U1 yongası diğer cihazların yerini tarıyor. Elinizdeki iPhone’a en yakın cihaz, listenin ilk sırasında gösteriliyor.

Güncellemenin beraberinde getirdiği bir diğer yenilik, Apple Haritalar için ETA paylaşımı oldu. Bu özellik sayesinde Apple Haritalar üzerinde bir konuma varış zamanınızı canlı olarak başkasıyla paylaşmanız mümkün.

Ayrıca, güncelleme Kısayollar uygulaması için otomasyon sekmesini ve küçük arayüz düzeltmeleri içeriyor. Örneğin, PowerBeats Pro veya AirPods gibi kullandığınız cihazı gösteren bir simge arayüze dahil edildi.

Ev uygulamasına farklı ışık türlerinin yanı sıra yeni animasyonlar için yeni simgeler eklendi. Ayarlar bölümündeki bazı sayfalarda değişikliklerin yaşandığı iOS 13.1’in, genel anlamda iOS 13’e kıyasla daha performanslı olması bekleniyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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