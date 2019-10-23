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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.10.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

iOS 13.1.3 güncellemesinde can sıkan AirDrop problemi

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iOS 13.1.3 güncellemesinde can sıkan AirDrop problemi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde iOS 13.1.3 güncellemesini kullanıma sunmasıyla birlikte pek çok kullanıcı yeni güncellemeye geçti. Ancak aradan geçen kısa bir sürenin ardından güncellemede ilginç bir hata keşfedildi.

Apple, bir hafta kadar önce iOS 13.1.3 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme, yenilik getirmekten öte sorunları çözen bir yapıda geldiğinden pek çok kullanıcı bu sürüme geçti. Yapılan düzeltmelerle; e-postalarda toplantı davetinin açılmamasından, arama geldiğinde telefonun çalmasının veya titremesinin engellenmesine kadar birçok sorun ortadan kalktı.

Ancak yeni sürüm beraberinde başka bir problemi getirdi. iOS 13.1.3 AirDrop sorunu için kullanıcılar Reddit ve Apple forumları üzerinden şikayetlerini bildirmeye başladı. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları yeni güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başladığını belirtti.

iOS 13.1.3 güncellemesinde can sıkan AirDrop problemi

İlgili hata ekranda böyle beliriyor

Apple'ın da doğruladığı ilgili hatanın düzeltilmesinin şu an için bir yolu yok. Bunun için ya telefonu downgrade (sürüm düşürme) yapmak gerekiyor; ya da yeni güncellemenin çıkışını beklemekten başka çare yok. 

Bu hatanın iOS 13.1.1 güncellemesinin yüklü bulunduğu telefonlarda da görüldüğü belirtiliyor. 

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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