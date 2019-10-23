iOS 13.1.3 güncellemesinde can sıkan AirDrop problemi
Apple'ın geçtiğimiz günlerde iOS 13.1.3 güncellemesini kullanıma sunmasıyla birlikte pek çok kullanıcı yeni güncellemeye geçti. Ancak aradan geçen kısa bir sürenin ardından güncellemede ilginç bir hata keşfedildi.
Apple, bir hafta kadar önce iOS 13.1.3 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncelleme, yenilik getirmekten öte sorunları çözen bir yapıda geldiğinden pek çok kullanıcı bu sürüme geçti. Yapılan düzeltmelerle; e-postalarda toplantı davetinin açılmamasından, arama geldiğinde telefonun çalmasının veya titremesinin engellenmesine kadar birçok sorun ortadan kalktı.
Ancak yeni sürüm beraberinde başka bir problemi getirdi. iOS 13.1.3 AirDrop sorunu için kullanıcılar Reddit ve Apple forumları üzerinden şikayetlerini bildirmeye başladı. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları yeni güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başladığını belirtti.
İlgili hata ekranda böyle beliriyor
Apple'ın da doğruladığı ilgili hatanın düzeltilmesinin şu an için bir yolu yok. Bunun için ya telefonu downgrade (sürüm düşürme) yapmak gerekiyor; ya da yeni güncellemenin çıkışını beklemekten başka çare yok.
Bu hatanın iOS 13.1.1 güncellemesinin yüklü bulunduğu telefonlarda da görüldüğü belirtiliyor.
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