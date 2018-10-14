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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.10.2018 - 08:28, Son Güncelleme:

iOS 12 yayınlandı! İndiren indirene...

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iOS 12 yayınlandı! İndiren indirene...

Apple'ın geçtiğimiz ay yayınladığı iOS 12 sürümüne geçiş her geçen gün artıyor. Son açıklanan rakamlar ise iOS 12'ye geçişte kullanıcıların tereddüt etmediğini ortaya koyuyor.

Apple en son mobil işletim sistemi iOS 12'yi yaklaşık bir ay önce piyasaya sürmüştü. Güncelleme önemli performans geliştirmelerinin yanında Screen Time ve Siri Shortcuts gibi birkaç yeni işlevle geliyordu. Güncellemenin yayınlanmasının üzerinden daha 30 gün bile geçmedi ancak iOS 12, Apple'a göre yayılma hızında önceki iOS sürümlerini geçti.

Apple'a göre iOS 12, aktif cihazların yarısına ulaştı bile. Yeni sürümün yakın zamandaki iPhone'larda daha da popüler olduğu gözleniyor. Bu bilgiler, Apple'ın App Store'dan 10 Ekim'de topladığı verilere dayanıyor.

iOS 12 yayınlandı İndiren indirene...

Verinin detaylarına bakarsak, son dört senede tanıtılan ürünlerde iOS 12'nin yüzde 53 pazar payını eline aldığını görüyoruz. iOS 12'nin şimdiye kadarki en geniş cihaz yelpazesini desteklediğini de belirtmek gerek. Yeni sürüm, geçen sene çıkan iOS 11'in desteklendiği her cihaza yüklenebiliyor. Bu sayede iOS 12'nin daha hızlı yayıldığı söylenebilir.

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile karşılaştırma yapıldığında ise karşımıza alıştığımız bir tablo çıkıyor. Android'in son sürümü Pie'ı bir kenara bırakın, geçen sene çıkan Oreo bile 28 Eylül itibariyle Android'li cihazların sadece yüzde 19,2'sine girebildi. iOS ile Android arasındaki bu farkın en önemli nedeni, Android'li cihazların geniş bir üretici çeşitliliği içermesi. Google'ın bu cihazların hangi sıklıkla güncelleneceğini kontrol etme şansı bulunmuyor.

iOS 12, yakında alacağı bir güncellemeyle yeni bir emoji'ye ve grup FaceTime aramalarına kavuşacak.

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