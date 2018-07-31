iOS 12 beta 5 yayınlandı! Yeni neler var?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
31.07.2018 - 08:44, Son Güncelleme:

iOS 12 beta 5 yayınlandı! Yeni neler var?

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iOS 12 beta 5 yayınlandı! Yeni neler var?

iOS 12 beta 5 sürümü dün gece Apple tarafından sessiz sedasız yayınlandı. Peki yeni gelen beta güncellemesi beraberinde neleri getiriyor dersiniz?

iOS 12 beta 5 güncellemesi yayınlandı. Apple bu güncelleme ile birlikte özellikle Airpods kullanıcılarını sevindirecek bir hareket yaptı. Şimdi güncellemenin detaylarına gelelim: Apple, Beta 5’te duvar kağıdı doygunluğunun artırılmasından, Fotoğraflar uygulaması için yeni açılış ekranına kadar onlarca farklı küçük yeniliği kullanıma sunuyor.

Pil sağlığı artık beta sürecinden çıkarılırken, FaceTime’da bağlantı yapıldığında ve bağlantı sonlandırıldığında çıkan sesler değiştirildi. iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 12 Beta 5, yaklaşık 600 MB boyutunda.

Beta 5’in en dikkat çekici noktası ise AirPods için kablosuz şarjın doğrulanması oldu. Kablosuz şarj kutusunun görüntüsü iOS 12 Beta 5 sürümü sayesinde ortaya çıktı. Tasarımda büyük bir değişim olmazken, şarjı gösteren bir led ışık yer alıyor.

Hali hazırda AirPods sahibi olanlarında tanıtıldığında satın alabileceği bu kablosuz şarj kutusunda, kulaklıkların şarj olduğu yeşil ışık ile gösteriliyor.

iOS 12 Beta 5 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için tahmin edebileceğiniz gibi cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise geliştirici profili kullanmak.

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