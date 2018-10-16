iOS 12 Beta 4 yayınlandı! Yeni neler var?
Apple, iOS 12 Beta 4 sürümünü geliştiriciler için yayınlandı. Peki yeni sürüm beraberinde neleri getiriyor?
Güncellemenin teknik detayları henüz açıklanmadı, ancak iOS 12 Beta 4 ile sunulan bir yenilik görünmüyor. Yaklaşık 200 MB’lık bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları ile geliyor.
iOS 12.1 Beta 4 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için tahmin edebileceğiniz gibi cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise cihazınızda geliştirici profili kullanmak.
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