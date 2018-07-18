iOS 12 Beta 4 yayınlandı! Yeni neler var?
iOS 12 Beta 4 dün akşam saatlerinde sessiz sedasız yayınlandı. Yeni gelen güncelleme yazılım geliştiricilere sunulmuş durumda. Peki yeni güncelleme ile ne değişiyor, beraberinde neler geliyor?
iOS 12 Beta 4 yayınlandı. iPhone ve iPad için kullanımına sunulan iOS 12 Beta 4, yaklaşık 600 MB boyutunda bir güncelleme. Üçüncü beta sürümünde Harita gibi yeniliklere imza atılırken, bu sürümde hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılıyor.
iOS 12 Beta 4 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için tahmin edebileceğiniz gibi cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise geliştirici profili kullanmak.
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