iOS 12 Beta 3 sürümü yayında! Yeni neler var?

iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 12 Beta 3, yaklaşık 600 MB boyutunda bir güncelleme. İkinci beta sürümünde ciddi değişikliklere imza atılırken, bu sürümde kayda değer bir yenilik bulunmuyor.

iOS 12 Beta 3 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise geliştirici profili kullanmak.

iOS 12 kurulumunu destekleyen cihazlara gelince;

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad 9.7

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6th

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X