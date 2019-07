iOS 12.4 güncellemesi yayında! Yükleyince neler gelecek?

Yaklaşık 400 MB alan kaplayan iOS 12.4 güncellemesi, beta sürümlerinin ardından son sürüme ulaştı ve kullanıcılara dağıtıldı. Dün akşam saatlerinde aktif hale gelen güncellemeyi henüz indirmediyseniz iTunes üzerinden de güncellemeyi yapabileceğiniz gibi, cihazınızın Ayarlar kısmından da güncellemeyi yapma şansınız var. iOS 12.3 güncellemesinin üzerinden 2 ay geçtikten sonra yayınlanan yeni iOS sürümü bir dizi değişikliği de beraberinde getiriyor.



Artık sadece fotoğraflar değil, diğer verileri de bir iPhone'dan diğerine kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Bu sayede kişiler yeni bir iPhone aldıkları zaman eski iPhone’larından aktarımı direkt olarak WiFi üzerinden yapabiliyor. Böylelikle iCloud ya da iTunes üstünden veri indirme olayı bitiyor.



Ayrıca bu güncelleme, Apple Watch'taki Walkie Talkie'yi de yeniden etkinleştiriyor. Şirket, bir güvenlik açığı nedeniyle bu özelliği geçici olarak devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Walkie Talkie sayesinde Apple Watch kullanıcıları tıpkı bir telsiz gibi birbirleri arasında sesli iletişim kurabiliyorlar. Bunun için birbiri ile konuşmak isteyen iki kullanıcının davet göndermesi yeterli, sonrasında tek tuş ile karşı tarafa ses gönderilebiliyor.





Gelelim iOS 12.4 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazlarına:



– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPhone SE

– iPhone 5s

– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil

– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil

– 10.5 inç iPad Pro

– 9.7 inç iPad Pro

– iPad Air 2

– iPad Air

– iPad 5th generation

– iPad mini 4

– iPad mini 3

– iPad mini 2

– iPod touch – 6. nesil