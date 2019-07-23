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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.07.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

iOS 12.4 güncellemesi yayında! Yükleyince neler gelecek?

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iOS 12.4 güncellemesi yayında! Yükleyince neler gelecek?

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 12.4 güncellemesini yayınladı. Şirket, Eylül ayında yayınlayacağı iOS 13 öncesi son güncellemesini böylece kullanıcılara sunmuş oldu. Peki iOS 12.4 güncellemesi ile hangi yeni özellikler geliyor?

Yaklaşık 400 MB alan kaplayan iOS 12.4 güncellemesi, beta sürümlerinin ardından son sürüme ulaştı ve kullanıcılara dağıtıldı. Dün akşam saatlerinde aktif hale gelen güncellemeyi henüz indirmediyseniz iTunes üzerinden de güncellemeyi yapabileceğiniz gibi, cihazınızın Ayarlar kısmından da güncellemeyi yapma şansınız var. iOS 12.3 güncellemesinin üzerinden 2 ay geçtikten sonra yayınlanan yeni iOS sürümü bir dizi değişikliği de beraberinde getiriyor.

Artık sadece fotoğraflar değil, diğer verileri de bir iPhone'dan diğerine kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Bu sayede kişiler yeni bir iPhone aldıkları zaman eski iPhone’larından aktarımı direkt olarak WiFi üzerinden yapabiliyor. Böylelikle iCloud ya da iTunes üstünden veri indirme olayı bitiyor.

Ayrıca bu güncelleme, Apple Watch'taki Walkie Talkie'yi de yeniden etkinleştiriyor. Şirket, bir güvenlik açığı nedeniyle bu özelliği geçici olarak devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Walkie Talkie sayesinde Apple Watch kullanıcıları tıpkı bir telsiz gibi birbirleri arasında sesli iletişim kurabiliyorlar. Bunun için birbiri ile konuşmak isteyen iki kullanıcının davet göndermesi yeterli, sonrasında tek tuş ile karşı tarafa ses gönderilebiliyor.

iOS 12.4 güncellemesi yayında Yükleyince neler gelecek

Gelelim iOS 12.4 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazlarına:

– iPhone XS
– iPhone XS Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
– iPhone 6s
– iPhone 6s Plus
– iPhone 6
– iPhone 6 Plus
– iPhone SE
– iPhone 5s
– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil
– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil
– 10.5 inç iPad Pro
– 9.7 inç iPad Pro
– iPad Air 2
– iPad Air
– iPad 5th generation
– iPad mini 4
– iPad mini 3
– iPad mini 2
– iPod touch – 6. nesil

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